IIHF rozhodla, šampionát juniorů se dohraje v létě. Skaut NHL nesouhlasí

Nedohrané mistrovství světa hokejistů do dvaceti let z prosince se bude konat v létě, potvrdil prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif. Měnit by se nemělo ani dějiště šampionátu, zůstane v kanadské Albertě. „Doufám, že turnaj nakonec nebude,“ přeje si skaut Chicaga Blackhawks Karel Pavlík.