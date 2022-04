Překvapivý krok slovenského obránce. Kvůli setrvání v Rusku odmítl účast na MS

Postoj drtivé většiny legionářů v KHL je stejný. Do Ruska, které rozpoutalo vojenskou invazi na Ukrajině, se po letní přestávce nechtějí vracet.

Někteří z nich, zejména zámořští, švédští a finští hokejisté, se rozloučili se svými kluby už před začátkem play off. Další dodrželi smluvní podmínky a odjeli po skončení sezony.

„Jestli si dovedu představit, že bych pokračoval v KHL? Momentálně ne,“ uvedl Jakub Jeřábek ze Spartaku Moskva, který se momentálně s národním týmem chystá na nadcházející světový šampionát.

Naopak Čajkovský vidí situaci trochu jinak. Devětadvacetiletý rodák z Bratislavy se zapojil do přípravy Slováků, ale po rozhovorech s agentem a představiteli Novosibirsku se od reprezentace odpojil.

Rozhodl se dát přednost své klubové budoucnosti a na květnovém turnaji, který se koná v Helsinkách a Tampere, startovat nebude.

„Bylo mu řečeno, že v případě zranění mu nebude obnovena smlouva. Proto se rozhodl zůstat doma, aby neriskoval,“ uvedl pro web hockeyslovakia.sk generální manažer reprezentace Otto Haščák.

Bývalý obránce pražské Sparty strávil v Rusku šest sezon. Na Sibiř, kde mu vyprší kontrakt příští rok, se přesunul v září. Do té doby hájil barvy Jekatěrinburgu a Dynama Moskva.

S letošním play off se rozloučil v prvním kole, kde v pěti zápasech podlehl Ufě. Na mistrovství světa měl jako jeden z bronzových medailistů z Pekingu patřit k tahounům slovenského týmu.

Trenér Craig Ramsay si ale musí poradit bez něj. A postrádat bude i další tradiční opory.

Do Finska neodcestují Branislav Konrád a Libor Hudáček, kterého čeká operace nohy. Otazníky se rojí i nad účastí obránce Martina Gernáta a ofenzivních tahounů Marka Hrivíka a Petera Cehlárika.

A co fantom extraligového play off Miloš Kelemen, který podepsal dvouletou smlouvu s Arizonou? „Má vážnější zranění v dolní části těla. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, je to otevřené,“ řekl Haščák.

Z řad strůjců nečekaného olympijského úspěchu mají Slováci zatím k dispozici jen Patrika Rybára, Mateje Tomka, Mislava Rosandiče, Petera Čerešňáka, Pavola Regendu a Michala Krištofa.

Při skládání zbytku finální nominace se musí porozhlédnout jinde.