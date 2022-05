Kempný má přání. Probudit v Česku hokejový blázinec. Hráči NHL ho neděsí

„Sám sobě dokazovat nic nepotřebuju,“ říká Kempný. „Já vím, že proti nim hrát můžu. Nechci znít namyšleně, jdu zápas od zápasu a soustředím se na svou a týmovou hru.“

Co čekat od Kanady?

Mají dobrý a zkušený tým. Pár individualit, které skvěle hrají v NHL. Že to otočili proti Švédsku, hovoří za vše. Nevzdávají se a bojují až do konce, ale to my taky. Hrozně se na to těšíme. Bude to skvělý zápas a čekali jsme na něj celý turnaj.

Je pro Kanadu typické, že zapne až na play off?

Nějakým způsobem se tým připravuje celou základní skupinu právě na tyhle boje. A je to vždycky o jednom zápase, někdy je to i o štěstí. Myslím, že oba týmy jsou v semifinále zaslouženě.

Budete si muset dát na někoho zvláštní pozor?

Tak bych to neřekl. Víme, koho mají v týmu, v minulosti jsem proti nim hrával každý zápas. Všichni ví, co předvádí za styl. My se budeme soustředit sami na sebe.

Nevyčnívá ani útočník Matthew Barzal?

Bruslí dobře a na puku je šikovný, určitě mu to budeme chtít znepříjemnit. Ale Kanada není jen o něm, jeden hráč nikdy nevyhrál celý turnaj.

V čem jste lepší?

Týmový duch, ochota bojovat jeden za druhého, skákat po hlavě do střel, stejně jako jsme hráli proti Německu. Všichni jste cítili náš chtíč. V šatně máme spoustu kluků, kteří ví, co to obnáší vyhrát. Pokud se tomu nepodřídíme všichni, tak to fungovat nebude, ale zkušenosti jsou na naší straně.

Cítíte, jestli se doma zvedá zájem o reprezentaci?

Osobně se snažím eliminovat všechna média. Mám kolem sebe blízký okruh přátel a rodiny, se kterými komunikuju denně. U nás doma fandí všichni, za to jsem moc rád.

Dostáváte od nich informace?

S přítelkyní probereme zápas, ale většinou je to o tom vidět malého. Včera jsem mluvil přes facetime s našimi a ségrou, která má taky dvě děti. My tu děláme vše pro to, abychom v sobotu byli úspěšní a zase probudili hokejový blázinec v Česku. Je to důležité pro naše děti, pro náš český hokej.

Stejně jako vás k hokeji přivedly úspěchy české reprezentace?

Já jsem začal hrát hokej kvůli Naganu, které jsme vyhráli. Je to normální proces, tak to funguje. Děti, které dělají sport, hledají své vzory. A to českému hokeji za poslední roky chybí. My to chceme změnit. Aby děti měly zase rády hokej a chtěly ho hrát.