To byla bomba! uznal Blümel po ataku. Hertla mrzelo, že se ho nezastal

„Paradoxně jsem potom prožil nejlepší noc od příjezdu do Tampere. Jak jsem byl unavený, okamžitě jsem usnul. Aspoň nějaké pozitivum,“ vtipkoval Blümel po odpoledním tréninku.

Vážné následky si ze střetu neodnesl, v pondělí proti Spojeným státům od 15:20 by hrát měl.

„Čekal jsem to horší, ale cítím se docela dobře. Po hitu jsem si sedl na střídačku, něco řešil s doktorem, až jsme usoudili, že to nemá smysl a bude lepší, když půjdu do kabiny. Tam mě vyšetřil, jestli reaguju na podněty. Všechno v pohodě, jen jsem byl trochu potlučený“ ulevil si 21letý útočník.

Blümela sestřelil Martinsen v polovině třetí části, když odehrával puk za vlastní brankou. Norský útočník měří 190 centimetrů a váží přes sto kilo. Kouč české reprezentace Kari Jalonen se na rozhodčí hodně zlobil, že zákrok nezkoumali na videu a netrestali.

„Řekli mi, že nikdo úder do hlavy neviděl, že to bylo asi do hrudi. Ale prosím vás, celá hala viděla, že trefil přímo hlavu!“ čílil se Jalonen.

Blümel se zvedal hodně těžko. „Možná jsem měl dát hlavu nahoru dřív, ale když jsem viděl zpomalený záběr, koupil jsem to hned, co jsem převzal puk. Asi bych nic jinak neudělal. Jel tam s tím, že mě trefí. Bohužel. Jdeme dál,“ vykládal spolu s Pastrňákem a Červenkou třígólový střelec.

Blümela ihned po zákroků nikdo mstít nešel, Hertl v kabině pak uznal, že se to stát mělo.

„Řekl mi, že ho mrzí, že se za mě nepostavil okamžitě na ledě, ale že to neviděl. Je krásný, že se za vás postaví takový hráč. Hlavně jsem rád, že kluci závěr zvládli a máme tři body,“ povídal potěšeně Blümel.

Česko zakončí základní skupinu dvěma těžkými zápasy. V pondělí proti USA, v úterý proti domácímu Finsku. Oba duely rozhodnou o konečném umístění v tabulce a o soupeři pro čtvrtfinále.

„Američani mají mladý a bruslivý tým, fyzicky zdatný. My ale za sebou máme dvě výhry, načerpali jsme sebevědomí a věřím, že proti Spojeným státům dobře vstoupíme a konečně budeme hrát celých šedesát minut,“ doufal Blümel.

USA před pár dny posílil brankář Bostonu Jeremy Swayman, možná by mohl poradit Pastrňák, jak na něj.