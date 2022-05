Množí góly i sledující na Instagramu. Nestíhám odepisovat, říká Blümel

Dohromady křídlo z Pardubic zaznamenalo ve Finsku už čtyři trefy a čtyři asistence, čímž zahnízdilo v nejproduktivnější desítce mistrovství světa.

Kromě bodů mladému sympaťákovi přibývají i sledující na sociálních sítích. S reprezentačním mluvčím Ondřejem Kalátem se Blümel vsadil, že počet obdivovatelů nepřesáhne desetitisícovou hranici.

Po pondělním vítězství nad Spojenými státy jich měl už přes jedenáct a půl tisíc. „Lidé mi píšou. Vnímám to, ale je těžké všem odepsat,“ oznamuje.

Noví sledující naskákali po vaší vítězné trefě. Jak byste ji popsal?

Hynek Zohorna skvěle zblokoval střelu. Myslel jsem, že pojedeme dva na nikoho, ale na střídačce mi říkal, že měl dlouhé střídaní, viděl mě, tak mi to hodil. Dal jsem do toho všechno a jsem rád, že to tam spadlo.

Zprvu se zdálo, že vám poslal až příliš dlouhý pas.

Jo, taky jsem si myslel, že to půjde daleko. Ale puk se zastavil, naštěstí tam asi bylo víc sněhu. Led předtím nebyl úplně dobrý. Možná se k nám obrátilo štěstí.

Únik jste zakončil suverénní kličkou jako v sobotu David Pastrňák. Okoukal jste zakončení od něj?

Vůbec! Já jsem prostě něco zkusil. Nepřemýšlel jsem a vyšlo to. Nevěřil jsem, že tam brankář nechá místo. A když se objevilo, byl jsem rád.

Po vašem gólu jste vsadili na defenzivu?

Určitě. Neříkám, že jsme se zatáhli, ale nedělali jsme zbytečné chyby a ztráty. Nikde jsme nebláznili. A když jsme mohli, šli jsme do útoku. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas.

Neviděl jste podobnost s duelem proti Rakousku, v němž jste také vedli 1:0, ale nakonec jste závěr nezvládli?

Ano, ale teď jsem fakt věřil, že to po takovém průběhu zvládneme. Jasně, chodily přes brankoviště nějaké nahrávky, ale nestalo se, že nám Američané nějak ujeli. Myslím, že jsme zápas skvěle odbránili. Bylo to super.

Na rozdíl od dalších vystoupení jste se proti USA vyvarovali výpadkům, souhlasíte?

Jo, myslím, že jo. Když zapátrám v paměti, nebyl tam žádný výpadek. Vždycky jsme hráli v pěti kompaktně, skvěle jsme bránil. A jak říká Kari: Když máte dobrou obranu, pak to jde.

Byla to výhra ve finském stylu?

Jo, můžeme to tak nazvat. Trenér nám to říkal v průběhu kempů, že budeme hrát víceméně podobný systém jako Finové, akorát k tomu přidáme českou kreativitu.

Kde se nachází hranice, abyste nesklouzli k přehnané pasivitě?

Pro vás na tribuně to asi nebylo tak pohledné. Možná přesilovky byly dobré. Hokej se ale ubírá tímto směrem. Je skvělé, že to umíme zahrát i my. Věřím, že se toho chytneme a budeme takhle hrát až do konce turnaje.

Byla pro Karla Vejmelku důležitá vychytaná nula?

Určitě. Karel chytal neuvěřitelně, chytil spoustu šancí, podal skvělý výkon. Kluci zablokovali spoustu puků. Hráli jsme jako jeden muž, skvělý zápas.

Skvěle hrajete i vy. Víte, že jste díky gólu poskočil do čela statistiky hodnotící účast na ledě?

Nevím, vůbec. Ale samozřejmě to asi potěší. Jsem za to rád.

Ano, ve Finsku jste na plus osmi. Dařilo se vám někdy v téhle statistice?

Abych řekl pravdu, letos v Pardubicích jsem to sledoval, když se mi tolik nedařilo a neměl jsem štěstí. Koukal jsem, abych byl v kladných číslech.

Díky gólům jste v mixzóně skoro štamgast. Jak se vám na to zvyká?

Když jsem se na to koukal v televizi, říkal jsem si, že bych tady jednou chtěl být. Je to skvělé, patří to k práci a já si to užívám. A nejen to. Taky zápasy, celý turnaj i to, že Tampere je krásné město a člověk může vyrazit někam na procházku. Všechno je skvělé, fakt si tu těch dva a půl týdne tady užívám. A doufám, že budeme hrát až do neděle.