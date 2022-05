Dostál v nemocnici i změny v útocích. K Hertlovi s Vránou asi zamíří Simon

Není jasno o tom, jak vážné Dostálovo zranění je, ani zda je ohroženo jeho setrvání na turnaji.

„Pořád patří do týmu, je s námi na hotelu a stará se o něj fyzioterapeut a náš lékař. Uvidíme, co ukážou vyšetření v nemocnici,“ řekl Zábranský.

Pokud by Dostál nemohl pokračovat, reprezentace by se dostala do těžko odhadnutelných komplikací. Na mistrovství světa nelze povolat nikoho nového z důvodu zranění. To by Dostálovi musel vyjít pozitivní test na covid.

„Všichni věříme, že to nebude nic vážného,“ dodal Zábranský. Dostál odchytal úvodní mač šampionátu proti Britům, při výhře 5:1 zapsal 17 zákroků.

V neděli proti Švédsku už podle plánu chytal Karel Vejmelka, který po 29 minutách přepustil místo Marku Langhamerovi.

Změny v útoku. Vrána a Hertl zřejmě dál spolu

Hlavní kouč Kari Jalonen po nedělní prohře 3:5 se Švédskem s největší pravděpodobností sáhne ke změnám v útocích.

Na pondělním tréninku si spolupráci zkusila nová tria. K Hertlovi s Vránou se přesunul Simon. Ke Špačkovi se Stránským zamířil Smejkal.

První i čtvrtý útok by měly zůstat beze změn, tedy: Červenka (levé křídlo) - Krejčí (centr) - Blümel (pravé křídlo); Flek - Černoch - Zohorna.

Trénink však nemusí odpovídat konečnému rozhodnutí pro zápas. „První útok hraje výborně. V ostatních lajnách bychom rádi udělali nějaké změny,“ uvedl Zábranský.



Reagoval i na to, že Hertl po zápase se Švédy nešetřil kritikou vlastního útoku.

„Hertlík to popsal, jak to cítil. Není k tomu třeba nic dodávat. Musíme a budeme na to reagovat. Kuba (Vrána) je střelec, od toho tady je,“ nabídl Zábranský svůj pohled. „Do šancí se musí dostávat. Je to o něm, aby se do nich procpal, pohybem si o ně řekl a dostal se k vynikající střele, kterou má.“

Česko - Rakousko v úterý od 15.20 hodin ONLINE

Generální manažer Petr Nedvěd by pak v úterý měl říct, kdo ještě národní tým doplní z NHL. Může zaplnit dvě volná místa, s jistotou by měl vědět minimálně o jedné posile.

Jedná se o útočníky Pastrňáka, Noska nebo Kämpfa. Nově je k dispozici i Faksa po vypadnutí Dallasu.

Už avizovaný příjezd obránce Michala Kempného se z pondělního odpoledne posunul na večer. Kempný ve Stockholmu nestihl přestup na letadlo, a nezúčastnil se tedy ani tréninku. Dorazit by měl po 19. hodině, měl by se setkat s trenéry a domluvit se, zda proti Rakousku nastoupí, nebo ne.