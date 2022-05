Po kabině Petr Šulan rozvěšuje dresy a volá: „Oloušku, kdo z kluků vlastně dneska nehraje?“ Oldřich Kopecký brousí. Přesně ví, kdo z hráčů žádá ostřejší hrany. „Je to jako s manželkou. Taky si zapamatuješ, co má ráda,“ poví. A Zdeněk Šmíd jen do cvrkotu zahlásí: „Jedu vyzvednout ten oblek, jo?“ Tahle trojice tvoří duši hokejové reprezentace. Bez nich by Češi na mistrovství světa, které právě probíhá ve Finsku, nezvládli jediný zápas.