KOMENTÁŘ: Černý hokejový pátek ruské sborné. Co ani propaganda nevysvětlí

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) přitom s vyloučením Ruska dlouho otálela, až se do věci vložilo pořadatelské Finsko. Explicitně vyhlásilo, že Rusy a Bělorusy na šampionátu prostě nestrpí. Teprve potom se IIHF rozhoupala a vyhlásila nejen zákaz účasti ruského a běloruského reprezentačního týmu na tomto mistrovství světa, ale odebrala Rusku i pořadatelství seniorského světového šampionátu v roce 2023, když mu už předtím odňala i možnost hostit juniorské mistrovství na začátku téhož roku.

Pro zemi, kde je hokej národním sportem číslo jedna, která se řadí co do počtu medailí z mistrovství světa na druhé místo historických tabulek a jejíž borci v čele s Alexandrem Ovečkinem, Jevgenijem Malkinem, Artemijem Panarinem či opěvovanou brankářskou star Igorem Šesťjorkinem dominují i v kanadsko-americké NHL, je to těžký sportovní, ale i diplomatický a politický direkt.