Blümel je česká budoucnost, tvrdí Jalonen. Tentokrát sudí pochválil

„Odehráli jsme dosud nejlepších šedesát minut na turnaji. Opravdu se mi to líbilo, předvedli jsme náročný hokej na úrovni play off. Každý na ledě nechal všechno, cítil jsem z týmu duši i bojovnost,“ liboval si.

Toho si musíte cenit.

Nejvíc! Vidím, jak hráči společně rostou, dali do utkání s Američany srdce. A chci pochválit Vejmelku, dal nám šanci na výhru. Narostlo mu sebevědomí, my jen nesmíme soupeře pouštět do příležitostí v předbrankovém prostoru.

Konečně vychytal nulu. Navíc na šampionátu první.

Už několikrát k ní měl blízko, teď se konečně podařila. Potřeboval ji.

Můžeme podobný styl hokeje očekávat i dál?

Takhle musíme hrát, doteď jsme se k němu snažili dojít.

Další český hráč, Radim Šimek, skončil na ledě po úderu soupeře do hlavy. Tentokrát to ale rozhodčí díky videu potrestali.

Ano. Okamžitě jsem Červenkovi říkal, že my už víme, že Radima trefili do hlavy. Když se někdo zraní, rozhodčí se mají jít na video podívat. Byl to úplně stejný případ jako s Blümelem v sobotu proti Norsku. Tehdy sudí chybovali, tentokrát udělali správný krok. Pískali dobře.

Je Šimek v pořádku?

Neviděl jsem ho, musím s ním ještě mluvit, ale snad je, protože ho potřebujeme. (Šimek po zápase dělal rozhovory s novináři.)

Co říct k Blümelovi? Má čtyři góly, je to váš nejlepší střelec.

Matěj patří k české hokejové budoucnosti. Hraje úžasný turnaj a jsem opravdu moc rád, že není po Norsku zranění. Potřebujeme ho. A že dal vítězný gól, to je velká věc!

Díky čemu je výjimečný?

Bruslení, to na takové úrovní potřebujete. Umí se dostat do šancí, je šikovný a pokorný. A hrozně rychle se učí, když mu něco řeknu.

Proti Americe jste vystřelili sedmnáctkrát. Není to málo?

Tak to prostě chodí, když hrajete náročný zápas. A to málo šancí musíte proměnit. Já jsem rád, že si všechny útoky sedly, našli jsme správný balanc.

V úterý budete hrát proti vašemu rodnému Finsku.

Ještě jsem o tom nepřemýšlel, ale snad nám pomůžou čeští fanoušci! Finských možná bude víc, ale naši nás skvěle podporují a ženou.