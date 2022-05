Skvělý start a pak půst? Nevadí. Našli jsme vítěznou energii, řekl Jalonen

Rozhodla o výhře úvodní pětigólová třetina?

Ano, rozebírali jsme si, že na turnaji nemáme dobré začátky. Zdůrazňovali jsme si, že jsou důležité. Stejně jako tentokrát by to mělo vypadat i dál, byla to skvělá první třetina. A není to jen o tom, co hráči předvedli na ledě. Šatna byla připravená, fanoušci byli připravení. Zápas nás vtáhl, každý dělal svou práci. Bruslili jsme dobře, všichni bojovali. Viděl jsem spoustu pozitiv.

Tak chvalte dál, trenére.

První dvě lajny byly výborné. Líbilo se mi, jak druhá lajna pracovala. I třetí se čtvrtou odvedly skvělou práci. Potřebovali jsme vyhrát a v sobotu (proti Norům) na to musíme navázat.

Neštve vás, že tým po první třetině přestal dávat góly a ubral plyn?

Když vedete 5:0 po první třetině, není to nic, co by mě mělo trápit. Ale i ve druhé a třetí třetině jsme si počínali solidně. Hráli jsme defenzivně, nedovolili jsme soupeři moc šancí.

Prospělo zamíchání útoků?

Ano. Líbí se mi například, jak po celý turnaj hraje Jiří Černoch. V posledních dvou zápasech hrál velmi dobře i Michael Špaček.

Cítil jste od rána, že to bude vydařený den?

Ráno jsme zařadili rozbruslení, které jsme tu zatím moc nedělali. Už po něm jsem z týmu získal dobrý pocit. Cítil jsem dobrou energii.

Jaký podíl měl na vítězství David Pastrňák?

V tom musím ocenit hlavně jeho povahu. Všem v kabině dodal pozitivní energii. Jsme samozřejmě strašně rádi, že ho tady máme. Vím, jak v minulosti hrál s Davidem Krejčím. Každý mi o tom říkal, ale teď jsem to viděl i sám. Je důležité, že si rozumí. Chemie je podstatná.

Nehrklo s vámi, že jiný útočník z NHL Jakub Vrána po ošklivém střetu ve druhé třetině odkulhal do kabiny?

Rána ho trefila do svalu. Není to nic vážného, což je dobře, protože nemáme moc dalších útočníků.