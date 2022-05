Klidný Jalonen: Tým vítězí, nebudu kritizovat hráče za to, že nedávají góly

„Musíme načerpat fyzickou i psychickou sílu, doplnit energii,“ řekl Jalonen při pátečním dopoledni.

Už jste viděl záznam zápasu s Německem?

Ano. Měli jsme dobrý vstup, dobře jsme vyplňovali střed hřiště a agresivně napadali. Volal jsem ráno Tonimu Söderholmovi (finský trenér německé reprezentace), říkal, že jsme byli mnohem silnější v osobních soubojích. Cítil jsem to stejně.

Ano?

Síla, energie, ochota jít do soubojů, to vše bylo na naší straně. Takové věci pak rozhodují. A taky jsme měli štěstí. Bylo tam pár okének, ale to víte, štěstí potřebujete.

Neznepokojuje vás, že góly dal jen první útok?

Ne. Počítáme pouze výhry. Nemůžu a nebudu kritizovat jiné hráče za to, že góly nedávají, když vyhráváme. Samozřejmě doufám, že se prosadí, ale hokej je týmový sport a já sleduju jen týmové statistiky. Ty jsou pro mě hlavní. Tým vyhrává, tým prohrává. Ne individuality.

Kanada - Česko v sobotu od 17.20 hodin ONLINE

Ostatní útoky tedy podle vás fungují?

Ano. Mám z nich radost a zvlášť obránci včera hráli dobře. Taky díky Vejmelkovi jsme mohli vyhrát.

Viděl jste, jak Kanada ve čtvrtfinále otočila výsledek 0:3 a postoupila přes Švédsko?

Neviděl a dívat se nebudu. O Kanadě sbíráme informace od pátečního rána, můj kolega ji sledoval stejně jako Německo. Plus máme kluky od videa, statistiky... Večer to dáme dohromady a v sobotu ráno vše předáme hráčům.

Co byste ke Kanadě řekl?

Každý ji zná. Mají dobrý tým a ve chvíli, kdy potřebují zvítězit, začnou hrát mnohem lépe. Jsou rychlí... Ale my se musíme soustředit na svůj systém. Dostat z našeho týmu to nejlepší.

Jste rád za dosavadní cestu, kterou tým ušel?

Moje cesta trvá už devět týdnů, stalo se spoustu věcí a v sobotu to musíme pojistit. Bude to skvělý den pro hokej.

Pochválil byste kapitána Červenku?

Hraje skvěle, líbí se mi. Má zkušenosti a s rolí kapitána nakládá správně. Ale není na to sám. Má kolem sebe spoluhráče, celý tým.

Může si jeho první útok dovolit vystoupit trochu z vašeho systému? Mít v útoku víc volnosti?

No, jsou na to dost zruční. Viděli jste ty góly v přesilovce proti Německu. Hýbou pukem, ví, kde se pohybují, umí to. Pořád ale pracují pro tým. Hráči se musí pro úspěch obětovat. Tým zblokoval spoustu střel. Naštěstí jsou všichni zdraví a připravení nastoupit.

Jak velká je vaše osobní motivace dostat se do finále?

Nechci zabíhat tak daleko. Soustředím se na malé krůčky a na neděli nemyslím. Další zápas je v sobotu. A prosím, nesnažte se mě do odpovědi tlačit. (smích)