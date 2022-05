O tom sníte, řekl Jalonen po výprasku Švédů. Posily z NHL tým nenaruší

Jak se ta výhra zrodila?

Tým se dobře připravil, hrál správně takticky. Vždycky se chci podívat, co stojí za čísly a statistikami. Dali jsme dohromady české DNA, rychlý a šikovný hokej, a soudržnost. Pět hráčů se snažilo zůstávat kompaktní a blízko u sebe. Druhá věc je, že jsme Švédy přebruslili. Opravdu jsme se hýbali moc dobře.

Pomohla k tomu i atmosféra? Devět tisíc fanoušků bylo slyšet.

To byly neuvěřitelné pocity... Je super, že nás fanoušci takhle mohli vidět, a samozřejmě z toho máme radost i my všichni. Zároveň my jako trenéři musíme dál dělat svou práci a na rovinu říkám, že i přes devět gólů musíme některé věci zlepšit.

Začínají se tvořit dvojice? Dařilo se Špačkovi s Červenkou (0+2) a Zohornovi (1+2) s Holíkem (2+2).

Hm, ano... Holík je moc chytrý, potřebuje k sobě rychlého hráče, a to se nám podařilo. Šedesát minut jsme hráli opravdu dobře a kluci z toho mají dobrý pocit. Bavilo je to.

Pět gólů vstřelili obránci. Čím to?

Pracujeme na tom pět týdnů. Potřebujeme hráče před brankářem, dalšího v předbrankovém prostoru. Tohle jsme potřebovali a viděli jste, že u těch gólů naši útočníci opravdu dobře stínili.

Hráči bojují o šampionát, ale teď přijedou posily z Ameriky. Není to pro vás těžší po takové výhře?

Jsme v procesu, pořád zbývají dva týdny a věděli jsme, že hráči z NHL přiletí. Vždycky je složité najít ty správné hráče a vybrat finální nominaci.

Oznámili jste zatím sedm posil, další přiletí po prvním kole. Nenaruší to, co tu teď budujete?

Nemyslím. Máme nějaký systém a hráče, kteří přijedou, do něj dosadíme, protože náš systém funguje.

Co očekáváte od Jaškina? Od listopadu nehrál.

Chtěl přijet, sám si tu šanci přál. Chceme ho na zkoušku.