Politý Jalonen: Měli jsme příběh napsaný ve hvězdách. Finové nám přáli

Jalonen se v rozhovoru tentokrát odvázal. „Kluci mi ukázali tradici, že mě musí trochu osprchovat. Je to fajn,“ vykládal.

Musíte být hodně šťastný.

Tým prošel neuvěřitelnou cestu. Na první dobrou mě napadá, že ti hráči v kabině, kteří se teď radují a oslavují, jsou vzory pro mladé hokejisty v Česku. Já doufám, že tahle medaile něco znamená i pro ně. Vždyť je to výjimečné, Češi čekali deset let.

Říkal jste, že nejste kouzelník, ale před třetí třetinou to vypadalo, že jste nějaká kouzla na tým použil.

Nejsem kouzelník, jsem jen kouč. Nikdo asi přesně nedokáže říct, co se stalo. Udělali jsme změnu, Pastrňáka místo Blümela... A najednou bum, bum, bum. Začali jsme dávat góly, měli jsme energii a pak už hrál jen jeden tým. Pokud se mě ptáte, odkud to přišlo, nevím... Nikdo to neví. Je to tak, že jsme tento příběh měli nejspíš napsaný ve hvězdách. Něčím jsme si to zasloužili.

Skutečně?

V první třetině jsme udělali tři velké chyby a oni všechny potrestali, přesto jsme v šatně zůstávali pozitivní. Třetí lajna skórovala a dala nám víru, že ten zápas vyhrajeme. Ano, celý šampionát jsme byli jako na horské dráze, nahoru dolů, nahoru dolů, ale pořád jsem chtěl držet všechno pozitivní. Nechtěl jsem mluvit o chybách a být negativní. Snažil jsem se být pozitivní, semknout se s chlapci a vyhrávat zápasy.

Podívejte se, jak Červenka s Krejčím polili Jalonena:

Jak těžce se vám rozhodovalo o té změně v sestavě? Obyčejně to neděláte.

Popravdě řečeno to až tak těžké rozhodnutí nebylo. Martin (Erat) ke mně přišel a říká: Kari, možná bychom mohli udělat jednu změnu. Já odpověděl, koho by se měla týkat. Odpověď byla Pasta. Za koho? Možná za Blümela. Ok, proč ne? Vždyť tím nemáme co ztratit. A najednou... Bum, bum, bum, bum! Občas prostě i trenéři odvedou dobrou práci a udělají dobrá rozhodnutí. (smích)

Tohle bylo dobré rozhodnutí.

Ano, ale zase platí, že nechci mluvit o jednotlivcích. Ne ten a ten, tohle je předně vážně moc dobrý tým, který měl velkého týmového ducha. Bez ohledu na to, jak hrbolatá tahle cesta byla. A to je také ten hlavní klíč a důvod, proč teď máme bronz.

Jednoho jednotlivce ale asi pochválit musíte, že? Langhamera, který šel do brány po první třetině místo Vejmelky.

To rozhodnutí vzešlo od našeho trenéra brankářů (Zdeňka Orcta). Bavili jsme se o tom v první přestávce a on povídá: Kari, teď bychom tu změnu měli udělat. A tak jsme ji hned udělali. Langhamer byl pak neuvěřitelný. A dal nám šanci tenhle zápas vyhrát.

Co se stalo s týmem během druhé přestávky? Jako kdyby pak přišel na led úplně nový tým.

Neptejte se mě. Zeptejte se hráčů. (úsměv) Trenéři viděli, že pořád máme šanci. Chtěli jsme hráčům ukázat, jak jsme dali první gól a jak jsme dali ten druhý. Jen jsme jim říkali, že když udělají tyhle věci, tak dají gól. A když pak udělají zase tyhle věci, mohou dát další. To je celý příběh o tom, co jsme jim řekli. Jen jsme jim prostě ukazovali góly Černocha a Smejkala, pouze a jen ty pozitivní věci.

Jak výjimečné to je pro vás osobně? Celá hala v Tampere vám tleskala.

Oooouuu, to bylo vážně něco. Věděl jsem, že lidi stojí za námi. Bylo to něco opravdu... Jak to říct? Prostě tohle zažijete jednou za život.

No možná za rok znovu, ne? Opět v Tampere.

Uvidíme. Ale víte, je to těžké. Tohle pro mě ale bylo vážně velmi emotivní. Tohle je však hokejový život. Emoce jsou nahoře, pak dole, pak zase nahoře. Teď kluci v kabině zpívají a pijí pivo. Užíváme si jen přítomnost.

Jaký vliv měl na tým Pastrňák?

Obrovský! Jeho přístup, jeho charakter, jeho pozitivita... Úžasně zapadl do mého plánu. Jeho dobrá nálada je neskutečná, zároveň je ale pořád profesionál. Ten kluk dává pozitivní energii všem.

Jalonen v mixzóně po zisku bronzu nešetřil s úsměvy a vtípky:

A mladý Blümel?

On je budoucností českého hokej stejně jako Jiříček. Já a (generální manažer) Petr Nedvěd jsme se shodli, že těmhle klukům chceme dát šanci, aby si zahráli na mezinárodní scéně. Zvládli to. Takové kluky potřebujeme. Máme hvězdy jako Červenka, Krejčí nebo Pastrňák, ale mladé potřebujete taky. Je správné dát jim šanci.

Můžete se ohlédnout za těmi třemi měsíci a celým turnajem?

Já si především teď musím dát pauzu. Opravdu si musím trošku odpočinout. Pracoval jsem teď devět týdnů každý den. Já prostě jen věřím tomu, že k úspěchu dojde tým, který tvrdě pracuje. Nic nepřichází samo a snadno. Věděl jsem, že ze všeho nejvíc musíme hlavně tvrdě pracovat. A pak může přijít nějaký úspěch. Potřebuju teď trochu zklidnit emoce a taky si vzít suchou košili.