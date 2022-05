Vejmelka o snové sezoně v NHL i reprezentaci: Já a jednička? Je to otevřené

Světový šampionát startuje až příští pátek, do té doby se může stát cokoliv. Pokud ale půjde všechno podle plánu, pětadvacetiletý rodák z Třebíče bude ve Finsku plnit roli gólmanské jedničky.

„Zatím bych se o tom vůbec nechtěl bavit. Jsou tu další kluci (Marek Langhamer a Štěpán Lukeš), kteří mají stejnou šanci jako já. Je to otevřené,“ nechce Vejmelka předbíhat.

Generální manažer Petr Nedvěd o vás ale mluvil s velkou důvěrou.

Opravdu si toho moc vážím, reprezentovat je pro mě velká čest. Ale důvěru mají všichni. Popereme se o to, musíme si šanci vybojovat.

Kdy vás někdo z reprezentace poprvé kontaktoval?

Řešili jsme to v posledních týdnech. Nabídka mě potěšila, jsem za ni moc rád. V Arizoně jsem se sbalil téměř ze dne na den a teď jsem tady. Bylo to trochu hektické, ale klub mi pomohl všechno zařídit.

Co od mistrovství světa očekáváte?

Úspěch, máme ty nejvyšší cíle. Půjdeme pokorně zápas od zápasu. Budeme se snažit hrát dobrý hokej, který se bude líbit i divákům. Jsme hladoví po úspěchu a těšíme se.

Pro vás osobně jde o první účast na světovém šampionátu.

Je to sen. Ale nechtěl bych předbíhat. Do začátku mistrovství ještě nějaký čas zbývá. Teď se soustředím jen na Švédské hry. Uvidíme, jak to dopadne.

Máte představu, kolik ve Švédsku odchytáte zápasů?

Zatím jsme se o tom vůbec nebavili. Ale čím víc, tím líp.

Po Filipu Pešánovi přebral reprezentaci Kari Jalonen. Jak se na příchod zahraničního trenéra díváte?

Bavil jsem se o tom se spoluhráči, změnu vnímají pozitivně. Myslím si, že jde o dobrý impulz, který může českému hokeji pomoci. Viděl jsem záznamy předchozích zápasů. A musím říct, že kluci hrají výborný hokej. Všechno funguje, jak má.

Máte za sebou první rok v NHL. Z osobního hlediska šlo o sezonu snů, že?

Dá se to tak nazvat. Asi nikdo nepočítal, že to bude takhle probíhat. Maximálně si to užívám, beru to jako další krok v kariéře. Doufám, že začínám novou kapitolu. Ale rozhodně se nechci uspokojit tím, že jsem se v NHL udržel. Chci i nadále podávat stabilní výkony a pořád se posouvat.

Co vám ze začátku nejvíce pomohlo?

Musím říct, že jsem moc nepřemýšlel nad tím, co se stane. Musel jsem si zvykat na nové prostředí i na styl hokeje, který je na užším ledě trochu jiný. Věděl jsem, že si šanci musím vybojovat. Dělal jsem pro to maximum. A povedlo se.

A co vás v zámoří nejvíce překvapilo?

Z hlediska fungování klubu je to úplně jiné než u nás. Lidé ke mně byli vstřícní, celkově jsme měli skvělou partu. Z toho jsem byl opravdu příjemně překvapený.

Arizona na vás hodně sázela, patřil jste mezi dvacítku nejvytíženějších gólmanů v základní části.

Do brány jsem se dostal poměrně rychle, hodili mě do vody. Zápasů jsem odchytal dost, byla to pro mě velká zkušenost. Ale pokud chci být jedničkou, musím to zvládat. Snažil jsem se kluky a trenéry přesvědčit, že na to mám.

Netrápily vás neustále přibývající porážky? Coyotes během sezony zvládli jen pětadvacet z dvaaosmdesáti zápasů.

Nechci říct, že jsem to tušil, ale byl jsem na to připravený. Neřešil jsem to, snažil jsem soustředit hlavně na svůj výkon. V druhé polovině sezony už to bylo po psychické stránce o něco náročnější. Ale snažil jsem se to tolik nevnímat.

Nová tříletá smlouva na 2,75 milionu dolarů ročně vám udělala velkou radost, že?

Rozhodně. Chtěl jsem si vybojovat další šanci, kvůli tomu jsem do NHL šel. A že to dopadlo až tak dobře? Velké plus.

Mrzí vás hodně, že se společně s vámi k reprezentaci nakonec nepřipojil Dmitrij Jaškin, kterému účast na mistrovství světa zatrhl klub?

Sice měl za sebou těžké zranění, ale během sezony na sobě pracoval takovým způsobem, že by byl schopný naskočit do zápasu velmi rychle a bez problému. Bohužel, je to škoda.