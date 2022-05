Pět zápasů, jediný inkasovaný gól. Finský brankář udivuje a blíží se rekordu

Finové nezvládli v základní skupině pouze severské derby se Švédy, v němž ztratili těsné vedení a nakonec prohráli 2:3 po samostatných nájezdech.

Finsko - Slovensko od 19.20 hodin ONLINE

Zbývajících šest duelů ale zakončili výhrou, v úterý si poradili i s Čechy (3:0). K prvnímu místu opět došli díky propracovanému defenzivnímu systému, který jim přinesl olympijské zlato z Pekingu.

Za pevnou finskou obranou, která dosud inkasovala jen pětkrát, by chtěl chytat snad každý. Obětavost a disciplína spoluhráčů brankáři výrazně ulehčuje práci, což ale na výjimečnosti Olkinuorových statistik nic nemění.

Helsinský rodák naskočil na turnaji do pěti zápasů. Kromě týmu kouče Kariho Jalonena vynuloval také Norsko (5:0), Velkou Británii (6:0) a Rakousko (3:0).

Úspěšnost zákroků drží na neuvěřitelných 99 procentech, dosud předvedl 79 úspěšných zákroků. Jediný gól dostal 98 vteřin před koncem utkání s Amerikou (4:1), kdy nedosáhl na střelu z úhlu od Alexe Galchenyuka.

Od té doby ale neinkasoval dlouhých 181 minut a 38 vteřin. K překonání rekordního počinu krajana Pekky Rinneho z roku 2015 mu schází 56 minut a 27 vteřin.

„Daří se mi, ale spíše to vypovídá o síle celého týmu,“ prohlásil Olkinuora skromně pro deník Iltalehti. Zároveň ale dodal, že sebevědomí mu roste každým dnem.

Ostatní v něm ale mají obrovskou oporu. „Dodává nám potřebný klid,“ pochválil svého spoluhráče Mikko Lehtonen, s osmi body (1+7) aktuálně nejproduktivnější obránce dosavadního průběhu šampionátu.

„Už nějakou dobu chytá naprosto excelentně,“ přidal se trenér Jukka Jalonen po zápase s českou reprezentací, kdy jméno brankářské hvězdy skandovala celá Nokia Arena v Tampere.

„Budu si to pamatovat do konce života,“ vyprávěl dojatý Olkinuora, jenž v mládežnických kategorii hájil barvy tamní Tappary. Poté se přesunul do Winnipegu, kde se marně pokoušel prosadit do NHL.

Výborná čísla měl už na loňském mistrovství světa (úspěšnost zákroků 94,3 %). V Rize dotáhl Finy ke stříbru, pořadatelé jej zařadili do All Star týmu.

Na domácí šampionát dorazil po náročném konci sezony. V reakci na ruskou invazi na Ukrajině, stejně jako další Finové, opustil KHL a krátce po začátku play off ukončil angažmá u pozdějšího finalisty z Magnitogorsku.

Zatímco celá řada jeho krajanů dohrála sezonu v domácí soutěži, on si dal od chytání pauzu. Od příští sezony bude působit ve švýcarském Bielu.

Roli jedničky převzal na šampionátu až v průběhu skupiny. V prvních čtyřech duelech se střídal s Harrim Säterim, jehož poté vyřadily ze hry drobné zdravotní problémy.

„Navzájem si přejeme, nepanuje mezi námi konkurence,“ řekl rodák z Helsinek ke vzájemné spolupráci. Na olympijských hrách se potýkal s pozitivním testem na covid-19, více příležitostí tak dostal jeho o rok starší kolega.

Teď se ale karty obrátily. Ač podle finských médií není o postu brankáře pro čtvrtfinále definitivně rozhodnuto, Olkinuora se mezi třemi tyčemi s největší pravděpodobností objeví.

Sám si moc dobře uvědomuje, že výkony ve skupině jsou minulostí: „Každý zápas je jiný, může se stát cokoliv. Sice prožívám asi nejlepší období své kariéry, ale snažím se na to nemyslet.“

Přenese si formu i do play off? Utkání se Slovenskem začíná v 19:20.