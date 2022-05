Expert Broš: Účelný hokej hejtrům nevoní? Ať klidně hrajeme se dvěma brankáři

Co předvádějí Finové, je dlouhodobější proces. Jejich hokej je na špici už dlouho, nejde o poslední rok. Dominují i v mládežnických kategoriích. Osmnáctky, dvacítky. A u mladých to určitě není o nějaké betonářské defenzivě, prostě vychovávají šikovné hráče. Z domácí soutěže přecházejí rovnou do NHL jako by nic.

Brát jejich hru jako něco negativního je špatně. Prostě umějí využít malého prostoru, dát gól. Podívejte třeba na Mikaela Granlunda, který je schopný odehrát cokoliv. Jeho krytí kotouče si stříhám do své databáze.

Kdyby měl finský hokej sloužit jako návod, tak se vůbec nic nestane. Na druhou stranu ne každý hráč je schopný takové úkoly plnit každou vteřinu svého pobytu na ledě.