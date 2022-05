Vejmelku nezatracuju, Pastrňák by z nás udělal favorita, tvrdí expert Broš

Třetí gól Švédů na zadní tyč. Taková situace je třeba tématem, které se svými svěřenci často rozebírám. Když to hráč – byť z úhlu – trefí přesně, tak se to špatně chytá. Může to proletět „teploměrem“.

Lze říct, že to byla chyba Karla Vejmelky. Asi zlomová. Jenže takové góly padají velice často. Nikoho bych nezatracoval. S týmem se musí pracovat, všechny plejery potřebujete podržet a mít je jako pevnou součást mužstva.

Podle rozhovorů se domnívám, že Kari Jalonen některé své zvyklosti změnil. Vyvinul se. Mě trénoval v jiné době, takže nemůžu úplně soudit, jak bude po porážce reagovat.