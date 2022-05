Expert Broš: Nesmíme se chlácholit medailí a zase na všechno deset let kašlat

S Rusy by byl šampionát úplně jiný, to je bez debat. Ale dokud bude jejich země předvádět to, co ukazuje v posledních měsících, nemají jejich sportovci na mezinárodních akcích co dělat.

Na druhou stranu jde o hokejovou velmoc, která měla na každém turnaji ambice na zlato. Jeden z hlavních favoritů odpadl, což musíme brát jako jeden z důležitých bodů, proč se nám podařilo medaili ukořistit.

Doufám, že bronz přinese pozitivní efekt a děti budou chtít hrát hokej. Snad se základna rozšíří, jak tomu po úspěšných šampionátech bývá.

Že Tomáš Král na svazu končí, je určitě pozitivní zpráva. O prezidentových kauzách se toho napsalo už dost. Navíc se podívejte na výsledky českého hokeje během jeho vlády.