Simuloval, spadl na zadek jak... zíral Pastrňák na Kanaďana. Sám sebe zklamal

„Kanada nic neudělala, vyloženě jsme jí to dali. Netuším, co se ve druhé třetině stalo, úplně jsme přestali hrát a už jsme se do toho nemohli dostat zpět,“ vykládal hodně zklamaný Pastrňák po sobotní semifinálové prohře 1:6.

Rozhodčí vás vyloučili po konfliktu s útočníkem Duboisem, kterého jste atakoval tělem bez hokejky po souboji. Nahromadila se ve vás frustrace?

Ne. On mi dal vyloženě loket do hlavy. Jen jsem si jel pro hokejku a ten kluk má dva metry. Lehce jsem do něj šťouchnul a on spadl na zadek jak... Myslím, že to nasimuloval.

Využil situace?

Samozřejmě, je to ode mě blbost. Moje chyba, ale jak to rozhodčí posoudili, hlavně ty fauly v druhé třetině. To je... Nevím.

Kanada umí využít příležitost, že?

Za stavu 1:1 nám hned dali dva góly z přesilovek. Zbytečné fauly, na druhou stranu se nám to nepodařilo odbránit. Od té doby jsme se vůbec nemohli dostat zpátky k naší hře. Je to smutné.

V první třetině jste se ale drželi plánu.

Nic příjemného, mohli jsme odcházet za stavu 1:0 nebo 2:0, šance jsme měli. Bohužel se nám nepodařilo dát druhý gól, oni dali do šatny, což tým vždycky povzbudí. Je škoda, že jsme těch třicet sekund neudrželi.

V turnaji jste se postupně zlepšovali, tohle je velké zklamání, že?

Určitě, chtěli jsme být lepší a lepší, což se nám teď nepodařilo. Úplně jsme přestali hrát. Kanada to trestá a těžko vás pustí zpátky do hry.

Chyběla vám rychlost? Kanada byla rychlejší, důraznější.

Nevím, těžko říct. Druhou třetinu jsme úplně odevzdali, nevím proč. Přesilovky je posadily na koně. Nepodařilo se nám je zastavit.

Měli jste pro třetí třetinu ještě energii?

Určitě, všichni jsme věřili, že oslabení odbráníme a dáme jeden gól na 2:4. Kdybychom ho dali, může se stát cokoliv. Jenže v první pětiminutovce jsme dostali na 1:5.

Není problém, že nedáváte góly při hře pět proti pěti? Dali jste jediný za poslední čtyři zápasy.

Jo, určitě. Dneska se to tak nakumulovalo, že bohužel jsme přesně takové góly potřebovali. Šance jsme měli, dvakrát jsme jeli do úniku, jednou nájezd. Nedali jsme to, zamrzí to, jsou to tři góly. Škoda.

Proč se nepovedlo vaše trestné střílení?

To samozřejmě musí být gól. Jsem zklamaný, jaký jsem předvedl výkon, ale takový je hokej. Je důležité hned po zápase najít motivaci, aby se to už nestalo.