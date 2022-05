Spasitel Pastrňák? Ne, sedly si všechny útoky, odvětila hvězdná posila

Na váš příchod se těšila i reprezentace.

Vzbudil jsem se strašně brzo, den byl vážně dlouhý. Hodilo by se mi začít v deset dopoledne, ale dobré. Vyhráli jsme strašně důležité utkání. Měli jsme výborný vstup.

Váš útok fungoval parádně, jak jsem vám spolupráce zamlouvala?

Myslím, že všechny lajny hrály skvěle, sedli si i Vrána, Smejkal a Černoch. Nedali gól, ale byli kousek. To je důležité, hlavně po minulé prohře. Musíme hrát jako v první třetině celých 60 minut.

Jak jste si to s Krejčím užil?

Byla to radost. V Bostonu mi dlouho dělal mentora, o to speciálnější to pro mě je v nároďáku. Užil jsem si to.

I Červenka zapadl.

Já to samozřejmě věděl, už jsme spolu na nějakém mistrovství hráli. Chemie je i mezi ním a Krejčou a naštěstí nám to tam padlo. A prosadili se i další, to je po těch změnách dobře.

Dal jste téměř exhibiční gól. Počítal jste s tím, že vás Krejčí takhle najde?

No, tak já samozřejmě čekám pořád, že nahrávka od Krejči může přijít. On vidí hru dvě vteřiny dopředu. Nepřekvapil mě, byla to krásná přihrávka.

Před vaším příjezdem se mluvilo o tom, že nemůžete být spasitelem. Ale teď to tak vypadá.

Ne... Já dám za příklad Matěje Blümela. První tři zápasy hrál neskutečně, je to skvělý hráč. Hertlíkovi se tolik nedařilo, ale teď byli spolu a hráli výborně. Rozuměli si, to je obrovský pokrok. K tomu jsme i dobře bránili. Vážně je důležité, že si sedly všechny útoky. A aby znaly své role a byly připravené tam nechat všechno.

Jakého ducha z týmu cítíte?

Obrovskou soustředěnost! Hlavně kvůli tomu, že jsme věděli, o jak důležité body hrajeme. Všichni v šatně si to uvědomovali a podle toho to vypadalo.