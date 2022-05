Bylo načase si něco povědět v kabině, řekl Krejčí. A opěvoval Pastrňáka

Dovede jeden hráč takhle proměnit celý tým?

Nikdy to není o hráči, ale Pasta je hráč světového kalibru. Zapadne výborně na ledě i v kabině. Jeden zápas nedělá nic, budeme se snažit být ještě lepší a to nejtěžší máme před sebou.

Jak jste si užil duel vedle bývalého kolegy z Bostonu?

Je neskutečné si s ním zahrát. Je super, že nám přijel pomoct. Už v kabině nám dodal pohodu. Je to v něm, přenesl to na led. Hráli jsme výborně v první třetině a bylo po zápase. Strašně důležité vítězství.

Nepřekvapilo vás, jak souhra fungovala?

Chtěli jsme na Lotyše vletět. Navíc se nám nepovedl konec předchozího zápasu. Hertlíkova lajna hned dala první gól. My přidali další v přesilovce, na které jsme po Pastově příletu hodně seděli.

Jak se proměnily české přesilovky?

Těch věcí tam bylo víc. I šancí přibylo. Chtěli jsme se tlačit do brány a hodně střílet. Nějak to padlo, vznikly nějaké dorážky i gól do prázdné. Máme tam v první přesilovce pět skvělých hráčů, umíme si poradit s pozicí vlevo vpravo. Proto nás kouč vybral. A musíme na tom pracovat.

Pastrňák nakopl tým, který ale též vypadal zcela jinak. Souhlasíte?

Bylo načase si něco říct po posledním zápase (prohře 1:2 s Rakouskem). Do konverzace se zapojili všichni hráči. A na první buly vyjel úplně jiný tým.