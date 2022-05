Poslední posila. Kämpfovu zatoulanou tašku našel český fanda Toronta

Tampere (Od našeho zpravodaje) - Byla to docela komická scénka. Hokejista David Kämpf konečně dorazil do Tampere za národním týmem, jenže hned hlásil, že se mu cestou z Ameriky ztratila taška s výstrojí. Takže co s tím? Češi potřebují, aby se sedmadvacetiletý útočník co nejdříve zapojil do tréninkového procesu a ideálně nastoupil hned v sobotu proti Norům.