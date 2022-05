Proti Finům se šetřil, na Němce je připravený. Hlavně nepanikařit, varuje Šimek

V utkání s Američany schytal Šimek nepříjemný úder loktem do hlavy od Kieffera Bellowse a přestože v utkání posléze pokračoval, další zápas vynechal.

Jak se nyní cítíte?

Byla to nepříjemná rána, ale nic, co by mě zastavilo. Jsem připravený ve čtvrtek hrát.

Prospěla vám úterní pauza?

Byl jsem připraven i na Finy, ale z preventivních důvodů jsme se s trenéry domluvili, že nebudeme nic riskovat. Čtvrtfinále jsme už měli jisté, v uvozovkách o nic nešlo a bylo by zbytečné ještě nějakou další ránu schytat.

Jak jste hodnotil utkání s Finy z hlediště?

Klasický zápas s nimi. Dobývaní jejich obrany. Oni šance využili, my bohužel ne. To by nás ve vyřazovacích zápasech mohlo mrzet, co za gólové příležitosti zahodíme.

Jsou Němci pro čtvrtfinále nejpřijatelnější soupeř z druhé skupiny?

Moc jsem se o tom s nikým nebavil. Neviděl je zatím ani hrát. Táta mi říkal, že vyhrávají těsně o gól, mají výborného gólmana Philippa Grubauera ze Seattlu. Budou výborní do defenzívy, pro nás zkouška, jestli se proti nim dokážeme prosadit.

Jak důležité bude psychické nastavení?

Musíme být od rána nastaveni tak, že nic jiného než výhru nebereme. Dobře se vyspat, pak se rozcvičit, dát si oběd a mít v hlavě, že to nemůže dopadnout jinak než postupem.

Jaké vnímáte očekávání ze strany fanoušků?

Plno lidí si u nás myslí, že přes Němce musíme stoprocentně postoupit. Ale soupeř ukázal svou kvalitu už tím, že postoupil z druhého místa, potrápil i Švýcarsko a jako jediný ho obral o body. Má skvělé hráče, gólmana, obránce Moritze Seidera z Detroitu nebo mladého Lukase Reichela, který měl na farmě Chicaga průměrně bod na zápas. Když budeme hrát zodpovědně do obrany, Kája (Vejmelka) nás vzadu podrží a nějaké ty šance proměníme, tak bychom to snad měli zvládnout.

Za poslední dva zápasy dal český celek jen jeden gól.

Není to úplně dobrá vizitka, zvlášť když máme v útoku tak kvalitní hráče, kteří jsou schopni sbírat spoustu bodů. Ale už to tak je a musí se to zlomit, nejlépe hned zítra s Němci. Máme v mužstvu dost zkušených hráčů, aby nás ani tohle neničilo. Musíme tomu jít naproti.

Jak střelecké trápení prolomit?

Četl jsem rozhovor s Tomášem Hertlem a říkal to správně. Chodit víc do brány, posílat puky ze všech pozic na branku a dělat clonu gólmanovi. Chytá v NHL, co uvidí, to chytne. Musíme mu to znepříjemnit, aby puky moc neviděl, to je cesta, jak vyhrát.

Držet jednobrankový náskok je ošemetné.

Jste pořád napjatí, jste na dostřel. Soupeř cítí šanci. Co jsem viděl, my si musíme pomoct s přesilovkou. S Američany jsme po faulu na mě měli pět minut přesilovku, za stavu 1:0 to chce ji proměnit. Martin Erat na ní s kluky určitě pracují. Zítra se to musí zlomit.

Co bude proti Němcům nejdůležitější? Budete si i nadále držet nastavené taktiky?

Hlavně nepanikařit. Jsem tu od turnaje ve Švédsku, někdo už dva měsíce. Proces změny trvá tři, čtyři zápasy, než se to do mužstva dostane. Nic rapidně neměnit. Systém je dobrý a když ho bude každý dodržovat a proměníme šance, zápas zvládneme.

I když se budete v koncovce trápit?

Je to i o tom, abyste systému věřili. Neříkat si, že je něco špatně, nedávat si do hlavy negativní myšlenky. To nikdy nedělá dobrotu.

Bude tedy hlavní trpělivost?

Určitě. Nesmíme si říct, že hrajeme proti Německu, začít bláznit a na ledě zběsile létat. Mají dobré hráče, to bychom si mohli vykopat vlastní hrob, kdyby si každý dělal, co chce.

Hrajete v 15:20, nepreferoval byste večerní utkání?

Mně je to asi jedno. V San Jose hrajeme celý rok v půl osmé večer, takže tam máme vždycky ráno rozbruslení, ale odpolední začátek má zase jiný režim. Půjdeme se někam projít, v takovém volnějším rytmu. Důležité je něčím zaměstnat hlavu, než padne úvodní buly.

Vy sám jste v reprezentaci hrál dvě čtvrtfinále, obě prohrál.

Jo, tenkrát s Amerikou v Rusku jsme prohráli 1:2, od Austona Matthewse jsme dostali gól z ofsajdu a ještě dal pak vítězný nájezd. Na ten ofsajd jsem byl zrovna na ledě. A pak v Paříži 0:3 s Ruskem, tam měli opravdu dobrý tým, snad i Kučerova.