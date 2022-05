Musíme český hokej zvednout, za rok chceme medaili znovu, burcuje Hertl

Před turnajem se o něm mluvilo jako o největší české zbrani. Takovou prognózu Hertl nenaplnil, po devíti zápasech měl na kontě skromné dva body. Plnil si ale svou roli v elitní přesilovkové linii, brankářům znepříjemňoval výhled, nebál se hrát tělem.

A bitva o třetí místo, závěrečný duel českých hokejistů na mistrovství světa, mu vyšla na výbornou. I díky němu předvedl národní tým velkolepý obrat.

Věřil jste po dvou třetinách, že ještě můžete bronz získat?

Já ano. První třetina sice nevypadala dobře, ale zůstali jsme dál aktivní. Pořád jsme po nich šli, byli jsme aktivní celý zápas. Věděli jsme, že máme síly na to, abychom výsledek otočili. Na Američany jsme vlétli, nenechali jsme je nadechnout.

Hrála roli v průběhu zápasu únava?

Těžko říct. Napadaly tam góly po blbých odrazech, inkasovali jsme v oslabení. Celou dobu jsme věřili a jsem hrozně rád, že se to povedlo. Medaili jsme chtěli za každou cenu.

Každou branku jste slavili, jako kdybyste zrovna získali zlato.

Užili jsme si to. I když jsme prohrávali, povzbuzovali jsme se, řvali jsme, věřili. Víme, že je tu plno kluků, kteří mohou dát góly. Mám ohromnou radost, že jsme čekání prolomili. Už jsem byl dvakrát čtvrtý, za každou cenu jsem to chtěl zlomit.

V průběhu zápasu se do vaší formace přesunul David Pastrňák. Sedli jste si okamžitě, že?

Říkali jsme si, že když spolu v Letňanech hrajeme super letní hokejíček, tak to zvládneme i tady. Zafungovalo to. Jsem hrozně rád, že tam padly tři góly. Je jedno, kdo měl body, góly a nahrávky. Důležité je, že máme medaili na krku.

Pomůže podobný úspěch českému hokeji?

Hodně! Ukázali jsme, že medaile získávat můžeme. Nemělo cenu se ohlížet za semifinálem. Věděli jsme, že to nebylo ono, ale když budeme hrát náš hokej a nebudeme se bát, můžeme porazit silné týmy. Doufám, že to bude pro všechny motivací do dalších let a budeme chtít získat další medaile. Hokej je náš národní sport, pro zemi je takový úspěch důležitý. Každý byl hrdý, že tu mohl hrát a získat medaili pro Česko.

Uleví se vám i v tom ohledu, že se chvíli nebude řešit, jak dlouho na medaili národní tým čeká?

V tomhle máme v Česku nevýhodu. Hodně o tom mluvíme, ale i když si to nechcete připustit, do hlavy se vám to dostane. Zlomili jsme to, ale nemůžeme počítat s tím, že další bude zase za deset let. Musíme ji chtít hned další rok, ať pojede kdokoliv. Musíme hokej zvednout, lidé tohle období kolem mistrovství světa milují. I když jsme jako Češi kritičtí, každý si medaili užije. Musíme o ni bojovat, národu to v těchto těžkých dobách pomůže.