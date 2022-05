POHLED: Kouč Jalonen zaskočil pozitivním hodnocením: Měli jsme čtrnáct super šancí

Ano, jedno se dá pochopit: Jalonen v kabině nebude zvedat hlas. „Nevěřím, že křik někoho posune k lepší hře. To neudělám,“ kroutil odmítavě hlavou. Už méně pochopitelná je alibistická odpověď na konkrétní důvody blamáže s Rakušany na mistrovství světa.

„Měli jsme 14 super šancí, akorát jsme je neproměnili. To se na konci vymstilo. Ale snažím se zůstat pozitivní, máme jeden bod a snad nám pomůže k postupu do čtvrtfinále,“ prohlásil.

Ano, Češi by se pomaličku měli chvět obavou, aby po loňském vzoru Švédska taky neskončili už ve skupině. Přesto zaskočí, že kouč v získaném bodu vidí vůbec něco pozitivního.

Z hlediště připomínalo dění na ledě až příliš často klouzání bez emocí a náznaku snahy. Nahrávky nesměřovaly přesně na hole, kupily se chyby i zmařené šance a vrcholem byly otřesné nájezdy, při nichž Hertl a Krejčí ani netrefili bránu.

Větší bojovnost byste možná čekali od střelce Jakuba Vrány. Několikrát jako by nechtěl do souboje a spíš stínoval. Po třech zápasech zůstává bez gólu. Zatím neplní roli, kvůli které přijel.

„Myslím, že hrál docela dobře, líbil se mi proti Švédsku i proti Rakousku. Nedává góly, nedostává se tolik do šancí, proto to tak může vypadat, ale je to týmový hráč a pro spoluhráče dře,“ odpověděl Jalonen. A dodal: „Každý se snaží a dává do toho, co v sobě má.“

Jistě, trenér zmínil, že on i hráči jsou z výsledku ohromně zklamaní. Že bude muset zanalyzovat změny v sestavě. Pořád není úplně spokojený s výkony druhého útoku okolo Hertla.

Jalonenovi brzy přijedou ze zámoří Davidové Pastrňák a Kämpf a kouč věří, že oni dva dodají týmu další impulz, že mu konečně umožní sestavit kompletní trojice, které vydrží a zaujmou.

Jenže dva hráči z NHL, kteří si navíc budou muset nějaký čas zvykat na systém, nevyléčí, z čeho fanouška bolí oči.

Přitom na hráčích při rozhovorech vidíte, jak strašně je to štve. Jak jsou zklamaní a kroutí hlavou, protože neví, co se děje. Vždyť příprava probíhala parádně.

Jak jen výkony na mistrovství změnit?

Mnoho času, aby na to přišli, hokejisté nemají.