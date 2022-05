Ten, co má rozzářit mizerii. Spasí český tým přílet útočníka Pastrňáka?

Historici nalezli berlínské mistrovství Evropy 1932 a porážku 0:3. V Tampere na mistrovství světa současní reprezentanti prohráli 1:2 po nájezdech. „Ostuda,“ hlesl reprezentační gólman Karel Vejmelka. „Od Švédů jsme dostali facku, tohle bylo dělo,“ připojil se útočník Matěj Blümel.

Druhá porážka ve Finsku znamená, že už si reprezentanti komplikují průchod do čtvrtfinále turnaje, na kterém chtějí ukončit desetileté čekání na medaili. „Turnaj je dlouhý, rozhodně musíme být lepší,“ snažil se uklidňovat útočník Červenka. „Nemyslím si, že by se někdo na něco vykašlal. Nevím, budeme o tom muset mluvit, podívat se na určité věci.“ Podobně hovořil i reprezentační trenér Kari Jalonen.

Zarazí, že po třetím nepřesvědčivém výkonu na turnaji finský stratég nezvyšuje hlas. Veřejně neburcuje. Nenadává. Nekritizuje. Nadhled je podstatný, jenže u natěšeného fanouškovského lidu to začíná vzbuzovat nedůvěru.

Když režie v Nokia Areně v prodloužení zachytila české příznivce, smutně zírali na led. A do kamery poslali výmluvný vzkaz: Palec dolů!

Nejspíš by prospělo, kdyby se emocemi nakazili i hokejisté. Chybí pozitivnější nálada. Nápaditost v útoku. Elán. Produktivita.

To vše by měl vylepšit David Pastrňák, jeho přílet reprezentace oznámila před včerejší blamáží. Čechům se seskupil konkurenceschopný výběr, ale po šokující prohře ještě víc musí vzhlížet k pětadvacetiletému esu Bostonu jako ke spáse. „Je to skvělý hráč, ale nemůžeme čekat, že to jeden z nás vyřeší,“ pravil Červenka. „Určitě nám pomůže, ale pokud se nepřidáme, sám vyhrávat zápasy nebude.“

K národnímu týmu se má Pastrňák připojit ve středu, v Tampere by si měl odpoledne i zatrénovat. A ve čtvrtek od 19.20 hodin by s oblíbenou osmaosmdesátkou na zádech měl vjet do utkání proti Lotyšům. Před pár dny by to vyznívalo podivně, ale už se bude jednat o klíčový duel na cestě k vytoužené medaili.

Pastrňák nemůže být všelék. Nevyléčí laxnost, apatii a nedůraz, kvůli níž Češi ztratili body s Rakušany. Nedá se říct, že by Češi outsidera převálcovali a jen pech v zakončení je připravil o vyšší vítězství. Naopak! Byli vyčichlí a v závěrečných minutách se strachovali o vítězství, což se nakonec vyplnilo.

„Přišlo mi, že jsme hráli okolo brány, netlačili jsme se do míst, odkud se střílí góly,“ líčil obránce Michal Kempný. K neduhům připočtěte dál nulové hvězdy Hertla s Vránou, nervozitu a nevýrazné beky. S Pastrňákem přibývá i rébus, zda kvůli němu trenéři nerozpojí jediný plodný útok Červenka, Krejčí, Blümel. Pastrňák spěchá z Ameriky s touhou reprezentovat a zahrát si s exbostonským kumpánem Krejčím.

Trumf Bruins nepředstavuje jediný pohyb v reprezentačním kádru. Poslední volné místo na soupisce zaujme defenzivní forvard David Kämpf. Naopak z Finska odcestoval Dominik Simon, kvůli čemuž Češi včera neposkládali ani čtyři kompletní útoky. „Jde o velmi citlivou osobní záležitost a respektujeme jeho soukromí. Prosíme o pochopení, že se k celé záležitosti nebudeme více vyjadřovat,“ požádal generální manažer Petr Nedvěd.

„Nebyla to nejlepší situace pro tým, ale jsme tu od toho, abychom hráli hokej,“ doplnil Jalonen. Zatím ho jeho tým hraje tak, že příliš nikoho netěší.