Švédská média o souboji s českými hokejisty: byla to noční můra

Osm špatných minut proti České republice s velkou pravděpodobností znamená, že neuvidíme Tre kronor hrát čtvrtfinále mistrovství světa, což se nestalo od zavedení stávajícího systému v roce 1992, poznamenává Expressen.

Švédsko vedlo 2:0 po první i po druhé třetině, pak ale mělo Česko pohádkový začátek třetí třetiny, za pět minut srovnalo na 2:2 a noční můra Tre Kronor pokračovala, popsala průběh čtvrtečního střetnutí na svých webových stránkách televize SVT. Po osmi minutách se Česko dostalo do vedení střelou Lukáše Kloka a rozhodlo gólem na 4:2 do prázdné branky, když Švédsko tři minuty před koncem odvolalo brankáře Adama Reideborna.



Po čtvrtečním zápase byla ve švédském týmu patrná velká frustrace. „Nedokázali jsme ustát tlak, který na nás Češi vyvinuli. Začali jsme prohrávat osobní souboje a byli u puku druzí. Zatímco oni přidali plyn, my, bohužel, ubrali,“ uvedl k obratu v utkání švédský trenér Johan Garpenlöv.

„Myslel jsem si, že máme zápas pod kontrolou. Oni ale byli efektivní v přesilovkách a získali převahu,“ prohlásil švédský útočník Oscar Lindberg, který byl na trestné lavici, když český tým snížil na 1:2.

Jeho spoluhráč Rickard Rakell sice vstřelil na šampionátu svůj první gól, po zápase se ale nijak neradoval. „Těžká porážka. Měli jsme to ve svých rukou. Mluvili jsme o přestávce o tom, že musíme hrát pořád stejně. Když pak ale Češi vstřelili v přesilovce gól, bylo to těžké. Dodalo jim to energii, my jsme se snažili vzdorovat, ale nezvládli jsme to,“ řekl Rakell.



O noční můře píše také švédský list Expressen, který kromě jiného cituje kritické připomínky k trenéru Garpenlövovi. Hokejový expert Jonas Andersson se domnívá, že Garpenlöv byl ve třetí třetině příliš pasivní, podle odborníků ve studiu švédské televize si měl tým vzít ke konci zápasu oddechový čas.

Deník Aftonbladet připomíná, že „po kolapsu s Českem“ je Švédsko se třemi body na posledním místě tabulky skupiny A a hrozí mu, že do vyřazovací části nepostoupí. Podle deníku Dagens Nyheter mají teď švédští hokejisté „nůž na krku“.