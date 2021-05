Dokonalé skóre Švédů je pryč. Místo toho jim hrozí historická ostuda

S Dánskem se Švédsko dosud utkalo jedenáctkrát a pokaždé zvítězilo. A byť Bělorusové vyřadili Švédy ve čtvrtfinále z olympiády v Salt Lake City v roce 2002, v osmi případech na mistrovství s nimi dosud také neprohrálo.

Po víkendu „dokonalé“ skóre neplatí.

V sobotu je hattrickem a porážkou 3:4 složil Dán Nicklas Jensen, v neděli stačil jediný gól Germana Něstěrova k zisku tří bodů pro Bělorusy.

Švédsku ještě nikdy na šampionátu neunikly boje v současném formátu play off. Museli byste se podívat dávno do minulosti, kdy nehrálo o medaile, a to až do roku 1985. Tehdy zápolilo pouze ve skupině o udržení.

„Letošek může být největším zklamáním v historii,“ nebál se ve švédské televizi říct expert a bývalý hokejista se zkušenostmi z NHL Jonas Andersson. Mimo jiné účastník památného zápasu Švédska s Českem na šampionátu 2010.

Jeho televizní kolega a trenér Frölundy Roger Rönnberg dodal: „Jsem znepokojený. Když jsem viděl jeden z pozápasových rozhovorů s útočníkem Kempem, jen marně jsem v něm hledal nějakou energii. Vypadal frustrovaně a prázdně.“

Před šampionátem si Švédové mnoho slibovali od posil z NHL, jenže po dvou zápasech útočníkům Isacu Lundeströmovi, Rickardu Rakellovi (oba Anaheim) i Victoru Olofssonovi (Buffalo) zůstává v kolonce bodů nula.

Trenér Johan Garpenlöv věří, že se švédský národní tým ve zbytku základní skupiny probere, zároveň si ale postěžoval, že kabina postrádá pohoda a souhru.“

„Chybí nám jistota, zatím to nezapadlo do sebe. Nedokázali jsme tým dát dostatečně dohromady, za to cítím zodpovědnost, ale ono to před turnajem ani moc nešlo. Jsem zatím velmi zklamaný, ale pozitivní je, že máme pořád pět zápasů, abychom vývoj otočili. Jen už nesmíme být tak pasivní a úzkostliví, nemůžeme si dovolit, aby naši nováčci cítili nervozitu,“ řekl Garpenlöv.



„Sami sebe jsme dostali do problémů, ale jsme hladoví po odplatě,“ přisadil si (vulgárně) kapitán Henrik Tömmernes.

Chuť si mohou Švédové spravit v úterý proti zatím výtečnému Švýcarsku. A než vyzvou Velkou Británii, Slovensko a Rusko, ve čtvrtek se utkají s Českem.