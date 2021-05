ONLINE: Kazachstán - Kanada 0:1, trápící se zámořský tým nahání play off

Kanada i Kazachstán živí naděje na postup do play off hokejového mistrovství světa. Zatímco ale pro jednoho je to nebývalý úspěch, pro druhého - zámořskou velmoc - jde o trpkou realitu. Kanada zatím vybojovala jen tři body ze čtyř zápasů, Kazachstán jich má už sedm a je na čtvrtém místě. Spolu hrají od 15:15. Skupina B pokračuje večer od 19:15 zápasem Lotyšsko - Norsko. Obě utkání sledujte online.