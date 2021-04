Co se stalo v Hradci, mě mrzelo. Odejít do Finska bylo správné, říká Červený

Na Německo s Růžičkou a Kloučkem i Šulákem České hokejisty čeká ve čtvrtek v Norimberku první ze dvou zápasů Euro Hockey Challenge proti domácímu Německu. Do akce půjde obránce Libor Šulák z finského Kärpät Oulu a v bráně se objeví Jan Růžička (Boleslav) i Milan Klouček (Pardubice). Útočník Tomáš Zohorna završí stovku odehraných zápasů v reprezentaci. "Domlouvali jsme se, jaký zápas by pro nás byl lepší. Já říkal, že je lepší, když budu hrát hned ten první, pak bych měl dostat nějaké volno, abych se dostal ještě domů," řekl Šulák. "Plzeňákům jsme dali teď volno, pak bychom ho chtěli dát - podobně jako už s Rakušany - mazákům, ale uvidíme," řekl asistent trenéra Martin Straka. Tým se i nadále postupně tvoří směrem k šampionátu v Lotyšsku. Nově do něho hlavní kouč Filip Pešán pozvou finalisty extraligy, jimž série skončila v pondělí. "Jména neprozradím, ale půjde o počet mezi pěti až sedmi hráči z těch, co hráli finále," nastínil Straka. Předpokládaná sestava ČR: J. Růžička (M. Klouček) - D. Sklenička, Šustr, Šulák, Mozík, Galvas, Jordán, Němeček - H. Zohorna, T. Zohorna, Blümel - Tomášek, R. Hanzl, Radil - Červený, Š. Stránský, Flek - P. Kousal, O. Najman, O. Beránek - Černoch.