Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na MS Galvas a Šimon Stránský

Naopak z boje o účast na šampionátu definitivně vypadl nejlepší střelec KHL Dmitrij Jaškin a reprezentační kouč Filip Pešán zároveň potvrdil, že se převážně ze zdravotních důvodů do přípravy nezapojí již žádný další hráč z KHL z týmů, které již nepokračují v play off.



Vedle Jaškina dnes Pešán konkrétně jmenoval i útočníka Tomáše Hyku, jehož možná účast v kempu také ze zdravotních důvodů definitivně padla. „Kdybych měl jmenovat jména všech hráčů, se kterými jsme mluvili, je to na dlouho. Tihle dva byli poslední. V drtivé většině jsou to zdravotní důvody,“ řekl Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

Ze hry o MS tak jsou například i brankář Dominik Furch, obránci Jakub Krejčík, Jakub Jeřábek nebo útočník Lukáš Sedlák. „Vůbec se nedivím hráčům, speciálně z KHL, kteří bez partnerek a bez dětí trávili v bublině celý rok a teď mají nastoupit do další těžké bitvy o sestavu a nastoupit do bubliny na mistrovství, které když skončí, tak mají ruské týmy po pár týdnech už kempy. Oceňuji spíše kluky, kteří se boje o sestavu na mistrovství účastní, a chtěl bych jim poděkovat,“ uvedl Pešán a zároveň zdůraznil, že většinu důvodů omluvenek představují zdravotní problémy.



Aktuálně je z KHL ve hře o šampionát již pouze brankář Omsku Šimon Hrubec, jehož Avangard hraje v semifinále play off s Kazaní 3:3 na zápasy. V Omsku působí i útočník Jiří Sekáč, jenž je ale momentálně na marodce a čeká jej operace kotníku.

V průběhu příštího týdne by se k reprezentaci měli připojit i hráči ze semifinalistů extraligy, pro které skončí sezona dnes. Souboje Sparty s Libercem i Třince s Mladou Boleslaví rozhodnou sedmé zápasy sérií.

„Žádný přesný počet hráčů ale stanovený nemáme. Bude záležet na týmech, které vypadnou, z každého je to jiné. Samozřejmě bude záležet i na jejich zdravotním stavu a chuti, protože jsem nikoho ve vypjatém boji play off neotravoval, abych se předběžně domluvil. Budeme to řešit až po dnešních zápasech,“ uvedl Pešán.

Momentálně je v přípravě národního týmu 29 hokejistů, tři brankáři a 26 hráčů do pole. Po doplnění dvojice Galvas - Stránský z finské ligy jich bude 31. Hokejisté, kteří se v minulých třech týdnech připravovali v Praze, by měli dostat šanci i v úvodních dvou přípravných zápasech proti Rakousku. Nejprve se bude hrát ve čtvrtek 22. dubna ve Vídni, poté v sobotu 24. dubna v Jindřichově Hradci.

„Kluci odvádí velmi dobrou práci a nevidíme žádný důvod někoho vyřazovat, tak bych chtěl s tímto týmem pracovat i téměř celý příští týden. Některým hráčům dáme jeden zápas, některým dva. Možná trošku pošetříme kluky z KHL, kteří odehrají jeden zápas a těm mladším nechají více času, aby se ukázali. Je to taková odměna za to, jak tady kluci týdny pracují,“ řekl Pešán.