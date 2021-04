Reprezentace má větší náboj, cítí Ščotka. Proč jde do Finska?

Ve Vervě se vypracoval v klíčového obránce, v základní části nasbíral 24 bodů za 10 gólů a 14 asistencí. Kariérní maximum ho vyneslo v žebříčku extraligových beků na 8. místo.

„Už loni jsem řešil Finsko, ale Litvínov na mě uplatnil opci. Takže jsem se snažil co nejvíc pomoct týmu a osobně udělat nejlepší sezonu. Z osobního hlediska se to povedlo, lepší sezonu jsem v extralize a celkově v dospělé soutěži neměl.“

Verva by mu vylepšila podmínky, aby ho udržela, ale zviklat se nenechal. „Chtěl jsem se hokejově posunout, třeba v dovednostech jako bruslení. Je to logický krok. I v osobním životě jsme si s manželkou řekli, že uděláme změnu. Bohužel tam nebude se mnou, musí dostudovat. Zvládnu to i sám. Hrozně se těším!“

Odloučení bude velkou zkouškou vztahu. „Žena tam se mnou bude jen do září, pak na Vánoce. Dělá pajďák, občanka a tělocvik. Čeká ji poslední ročník,“ prozradil Ščotka; jazykové bariéry ve Finsku se nebojí. „Anglicky umím obstojně, finština je průšvih, ale snad se základy naučím.“

O lize v zemi tisíce jezer padla řeč i na srazu reprezentace, kde teď Ščotka je. „Bavil jsem se s kluky z finské ligy, ať mi dají tip, radu, jaký rozdíl to oproti extralize bude. Nikdy jsem v cizině nebyl, jsem zvědavý.“

Pozvánka do národního týmu, který se chystá na světový šampionát, je odměnou za povedenou sezonu. „Byla velkým potěšením i překvapením, jsem šťastný. Už jsme se ženou plánovali dovolenou, ale možná jí to přišlo vhod, dodělá si resty do školy.“ Ščotka už prošel mládežnickými reprezentacemi. „Tohle je jiný level,“ cítí.

„Má to větší náboj než v klubu nebo v mládežnických kategoriích. Všichni jsme už vyzrálejší a hokej se posouvá. Je to rozdíl.“ On a mistrovství světa? Neřeší to. „Chci se dostat na další kemp, pak na další. Krůček po krůčku.“