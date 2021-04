Bez Pastrňáka, i tak je v NHL na výběr. Posily pro MS určí také přestupní termín

Nedvěd měl společně s hlavním koučem Filipem Pešánem absolvovat inspekční cestu do zámoří, aby mohli české hráče navštívit a osobně jim vyjevit svůj zájem.

To se však kvůli složitým proticovidovým opatřením nepodařilo. „Bylo by to nesmírně komplikované, vyjednat všechna povolení související s cestováním do USA a vstupem do jednotlivých arén je tak složité a nejisté, že cesta nemá smysl,“ přiznal Pešán.

Kdo by mohl přijet na MS Calgary (6. v Severní divizi): David Rittich, Dominik Simon

Montreal (4. v Severní divizi): Michael Frolík, Jan Myšák

Los Angeles (7. v Západní divizi): Martin Frk

San Jose (6. v Západní divizi): Tomáš Hertl, Radim Šimek

Detroit (8. v Centrální divizi): Filip Hronek, Filip Zadina

Dallas (7. v Centrální divizi): Radek Faksa

Chicago (5. v Centrální divizi): Dominik Kubalík, David Kämpf

New Jersey (7. ve Východní divizi): Pavel Zacha

Philadelphie (6. ve Východní divizi): Jakub Voráček

NY Rangers (5. ve Východní divizi): Filip Chytil, Libor Hájek

Boston (4. ve Východní divizi): David Pastrňák, David Krejčí, Ondřej Kaše (zraněný), Jakub Zboříl, Daniel Vladař

Nedvěd proto s krajánky komunikuje na dálku přes telefon. I tak má dobré zprávy: všichni, které oslovil, mají o mistrovství světa zájem. Tedy až na Davida Pastrňáka, jenž má 9. června, tedy v době turnaje, termín porodu svého prvního dítěte.

„Navíc jeho Boston se nejspíš dostane do play off. Tohle je mission impossible. David mi přesto říkal: Nikdy nevíš, může se něco stát a třeba přijedu. Byl by to ale asi zázrak,“ vypráví reprezentační manažer.

Ten momentálně čeká na uzávěrku přestupů, která je letos 12. dubna ve 21 hodin SEČ. Ta totiž může změnit některé plány.

Pozornost českého týmu je upřena především ke Calgary a brankáři Davidu Rittichovi. „Máme zprávy, že by mohl být vyměněný. A pokud by přestoupil do mužstva, které postoupí do play off, tak nás neposílí, byť sám zájem má.“

Do konce základní části, která čítá 56 zápasů, zbývá týmům od 16 do 19 utkání. Už nyní se však dá kalkulovat, ze kterých klubů bude nejsnadnější získat posily.

Jejich kompletní seznam si můžete prohlédnout v boxu výše, redakce iDNES.cz do něj zařadila týmy od čtvrtého do osmého místa z každé divize. Do play off postupují první čtyři.

„Mančaftů, které se mlátí o poslední postupovou pozici, je víc. Třeba San Jose, kde máme Hertla se Šimkem. Na hraně jsou Rangers, Philadelphie, ale i Boston. Ten je ale silný, takže s touhle variantou moc nepočítáme. Zatím nemá cenu spekulovat,“ uzavírá Nedvěd.