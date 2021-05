Rusové píší: Češi, máte nejlepší útok! Nás zdobí obrana. Jdeme pro zlato i bez hvězd

Česko má nejlepší útok, Rusko zase nejlepší obranu, hlásá titulek webu Sport-Express před pátečním startem reprezentačního vrcholu sezony. A v podrobnější analýze ruští reportéři zmiňují, že český tým má nejsilnější útočné obsazení na celém šampionátu.



Rusko bez hvězd Kteří hráči nepřijali pozvánku na MS? Artěmij Panarin (útočník, New York Rangers)

Pavel Bučněvič (útočník, New York Rangers)

Denis Gurjanov (útočník, Dallas Stars)

Jevgenij Dadonov (útočník, Ottawa Senators)

Vadim Šipačov (útočník, Dynamo Moskva)

Nikita Zajcev (obránce, Ottawa Senators)

Nikolaj Knižov (obránce, San Jose Sharks)

Anton Chudobin (brankář, Dallas Stars)

Igor Šesťorkin (brankář, NY Rangers)

Alexandr Georgiev (brankář, NY Rangers)



„Češi jsou v útoku bezkonkurenční. Jakub Vrána, Filip Zadina a Dominik Kubalík jsou v NHL efektivní,“ píše web. Mylně však uvádí, že útočné trio „zařízlo“ Rusy už v Praze, přičemž za reprezentaci na Českých hrách nastoupil jen Zadina. Vrána s Kubalíkem se letos poprvé představí až v pátečním duelu v Rize.

Reportéři webu také poukazují na to, že v české bráně začne turnaj vítěz KHL s Omskem Šimon Hrubec, který si získal v nadnárodní lize během jediné sezony ohromný respekt.

„Je fajn slyšet, že si nás cení v útoku, ale máme i super obranu a hlavně nejlepší brankáře,“ usmívá se útočník Lukáš Radil.



A co vlastně ruský útok? Ten letos nenabízí velká jména z NHL a v zemi, kde je vlastenectví na prvním místě, to velmi těžce nesou. Po sezoně za mořem se do národního týmu hlásili jen Michajl Grigorenko (Columbus) a Alexandr Barabanov (San Jose). „Chybějí nám hvězdy. Máme nejhorší útok za posledních dvacet let,“ komentuje Sport-Express tamní nominaci na šampionát.

Rusům bude citelně scházet zejména Artěmij Panarin. Útočník New York Rangers je častým kritikem prezidenta Vladimira Putina i poměrů v zemi. Poměrně nedávno se znovu ozval a v Rusku se ihned objevila zpráva, kdy ho bývalý kouč Podolsku Andrej Nazarov (příznivec tamního režimu) obvinil z napadení 18leté dívky. Incident se měl odehrát už v roce 2011 právě v Rize, kde se letos koná šampionát. To je prý hlavní důvod jeho absence v sestavě mužstva.



Jak Rusové trénovali 1. skupina Brankáři: Samonov, Bočarov

Bílí: Zub - Zadorov, Zernov - Šalunov - Okulov

Modří: Gavrikov - Provorov, Slepyšev - Karnauchov - Grigorenko

Rudí: Ožiganov - Dronov, Galimov - Morozov - Burdasov

Černí: Rafikov - A. Marčenko, Švec-Rogovoj - Kameněv - Voronkov 2. skupina Brankáři: Bočarov, Fedotov

Útočníci: Tolčinskij, Safonov, Timkin, Kuzmenko, Podkolzin

Ačkoliv se v Rusku žehrá na slabší obsazení útoku, pochvalují si naopak perfektní obranu. Posbírali totiž velká jména z NHL. Kouč Valerij Bragin přemluvil ke startu na mistrovství světa Arťjoma Zuba (Ottawa), Ivana Provorova (Philadelphia), Nikitu Zadorova (Chicago), Vladislava Gavrikova (Columbus) a Nikitu Nestěrova (Calgary). „Máme nejlépe postavenou defenzívu ze všech,“ pochvalují si.



„Na ledě se ukáže, jestli oni mají silnější obranu, nebo my lepší útok,“ dodává Lukáš Radil. „Ze zkušenosti vím, že Rusové si stejně vždycky věří, ať mají jakýkoliv tým. Mají nejvyšší ambice.“

A útočník Maxim Šalunov Radilova slova jen potvrzuje: „Národní tým tvrdě pracuje a stanovuje si jen velké cíle. Připravujeme se na vítězství v mistrovství světa. Rusko na to má, můžeme v Rize získat zlato. Věřím tomu a těším se jen na vítězství!“ řekl pro stránky tamní hokejové federace.

„Před námi je velmi těžký zápas. Vůbec se neohlížejte na výsledky posledního turnaje Euro Hockey Tour, světový šampionát nabídne úplně jiný hokej. Uděláme všechno, co nám trenéři řeknou, připravíme se na Čechy, sehrajeme se a ukážeme naše dovednosti,“ slibuje kouči Pešánovi i dalším soupeřům.

Rusové vzali do Rigy 26 hokejistů a nechávají si ještě dvě volná místa na soupisce. Hodlají čekat na brankáře Semjona Varlamova z New York Islanders a rádi by v sestavě viděli i Alexandra Ovečkina, pokud by jeho Washington nezvládl sérii s Bostonem. V takovém případě by sbornou možná posílil i gólman Ilja Samsonov či obránce Dmitrij Orlov.

Podle ruských médií jsou trenéři ochotní čekat i na další útočná esa Kirilla Kaprizova z Minnesoty, jednoho z nejlepších nováčků letošní sezony NHL a Andreje Švečnikova z Caroliny. Absolutním jackpotem do branky by pro ně byla účast gólmana Andreje Vasilevského, pokud by vypadla z play off Tampa Bay nebo Sergej Bobrovskij z Floridy.