S kým na Rusy: v bráně začne Hrubec, nastoupí i rychlík Flek a Smejkal

Devětadvacetiletý Hrubec má zkušenost se šampionátem již z předloňska, kdy si zachytal v Bratislavě.

ONLINE: Česko vs. Rusko od 15:15 v podrobné reportáži

Na klubové scéně prožil vynikající sezonu, během níž se v KHL stěhoval z Kunlunu do Omsku, Avangardu následně výrazně pomohl k zisku Gagarinova poháru. Právě Hrubec byl v brance už v sobotním duelu se sbornou na Českých hrách a vychytal výhru 4:0. Záda mu bude krýt Roman Will.



Volno dostala i přes velmi povedená vystoupení během přípravy na šampionát útočná formace Radan Lenc, Michael Špaček, Matěj Stránský, přičemž Špaček bude alespoň v roli třináctého útočníka.

„To rozhodnutí bylo složité, ale takhle jsme to posoudili, protože zítra nás čeká další těžké utkání se Švýcarskem,“ vysvětlil v rozhovoru s novináři asistent trenéra Martin Straka.

Rusko podle jeho názoru představuje na začátek nejtěžšího možného protivníka. „Musíme být pokorní, být v pohybu a nefaulovat. Nebýt vylučovaní, to bude jedna z nejdůležitějších věcí. Rusové budou určitě aktivní, o to více na tomto větším kluzišti, které je úplně jiné než v Praze v O2 areně,“ řekl Straka.

„Budeme si na to muset všichni zvyknout. Bude potřeba víc pohybu a já doufám, že ho budeme mít. Musíme je napadat, donutit k chybám, nesmíme čekat. Také bude důležité, abychom byli silní na puku v obou pásmech,“ nastínil Straka, co by mělo vést k úspěchu.

Na sobotní utkání se Švýcary plánují trenéři sestavu protočit, ale Straka nechtěl zatím předbíhat událostem. „Uvidíme i podle toho, jak se bude odvíjet dnešní zápas. Doufáme, že se nikomu nic nestane, ale budeme to řešit až potom, co skončí utkání s Ruskem. Chtěli bychom nasadit kluky, co dnes odpočívají, a někomu dát zase volno, ale to jsou v tuto chvíli jen spekulace,“ vysvětlil Straka.