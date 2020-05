Hokejisté budou hrát skupinu MS 2021 v Minsku, narazí na Slováky

Složení skupin dnes zveřejnila na svém webu Mezinárodní hokejová federace (IIHF), ta zároveň vyhověla žádosti pořadatelů o jedné změně. Původně měla být ve skupině A Kanada, ale Bělorusko si přálo Rusko. Na jednu změnu má jako pořadatelská země z marketingových důvodů právo.

„Vzhledem k jejich předpokládanému počtu jsou ruští fanoušci pro pořadatele pochopitelně velmi atraktivní,“ vysvětluje sekretář českého svazu Martin Urban.

Skupinu B - v hlavním městě Lotyšska Rize - tvoří Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán.

Světový šampionát v příštím roce je naplánovaný na období od 7. do 23. května, a to pod sloganem „Vášeň. Bez hranic.“ Minsk je hlavním dějištěm šampionátu, do tamní arény se vejde 15 tisíc diváků, v Rize se vměstná až 10 tisíc lidí.

Minsk hostil šampionát naposledy v roce 2014, Riga v roce 2006. Letošní mistrovství světa zrušila IIHF kvůli pandemii koronaviru. Původně se předpokládalo, že Švýcaři místo něj uspořádají šampionát příští rok, ale od plánu nakonec ustoupili.

Do Česka se hokejový turnaj vrátí v roce 2024.