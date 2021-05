Riga v den zápasu. Stovky příznivců v ulicích i štáby před (ne)běloruskou vlajkou

Byl to jeden ze dvou zápasů v základní skupině, který k tomu vybízel. V Lotyšsku jsou totiž terasy restaurací otevřeny do 21 hodin, jenže domácí tým většinu duelů hraje až od 20.15 zdejšího času – tudíž byste se po první třetině museli pakovat domů. „Takže to raději rovnou doma zůstanete,“ říkal už před turnajem Nauris Brikmanis, lotyšský herec.



V pondělí to bylo jiné. Lotyši šampionát prožívají, euforií je zalila úvodní výhra nad Kanadou a naděje, že by mohli – snad i kvůli divokým výsledkům celého mistrovství – proklouznout až do čtvrtfinále.



Na ulicích jste tak během pondělí potkávali desítky lidí s lotyšskými šálami kolem krku, viděli jste i brigádníky, které je od sponzorů rozdávali zdarma. Před bary se fandilo a skrz otevřená okna se sledoval mač. Některé restaurace nainstalovaly i velkoplošné obrazovky.

Po výhře pak hned několik policejních hlídek dorazilo před italskou ambasádu, neboť se očekávalo, že sem zamíří zase řada fandů položit květiny, jak velí místní zvyk. Zblízka „manévry“ sledoval i René Fasel, šéf Mezinárodní hokejové federace, protože u velvyslanectví je rovněž hotel, ve kterém během šampionátu bydlí.

Poměrně šrumec pak byl o kousek dál, pro změnu před hotelem, ve kterém bydlí také česká reprezentace, neboť právě tady vlají vlajky všech 16 účastníků šampionátu.



Jenže tu běloruskou v pondělí starosta Rigy Martinš Stakis a ministr zahraničních věcí Edgars Rinkevičs nahradili bílo-červeno-bílým praporem, který se loni při protestech proti autoritářskému prezidentovi Lukašenkovi stal symbolem běloruské opozice a vzdoru vůči jeho režimu. To vyvolalo diplomatickou roztržku mezi oběma zeměmi, takže se tu střídali fotografové i televizní štáby.

S možností, že by se příznivci přece jen v průběhu šampionátu dostali do arén, se to komplikuje. Lotyšský parlament sice už minulý čtvrtek svým usnesením vládě „poručil“, aby pro očkované a ty, kteří prodělali covid v posledním půlroce, brány hal otevřela, nicméně vláda vše prodiskutuje až tento čtvrtek.

A i kdyby souhlasila, potřebují pořadatelé alespoň tři čtyři dny příprav, což v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil i šéf organizačního výboru šampionátu Edgars Buncis.



Ovšem v Lotyšsku se řídí dvoutýdenní incidencí, která je nyní 355 nakažených lidí na 100 tisíc obyvatel. Jde tak ve zdejším čtyřstupňovém semaforu o stupeň „velmi rizikové situace“. Jen pro srovnání – týdenní incidence, která se používá v Česku, je 159 nakažených na 100 tisíc lidí, tedy téměř tři a půlkrát víc než v České republice.