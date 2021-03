Talent Zábranský v nároďáku: Mám šanci se ukázat, musím se toho chopit

Co vám Špaček říkal?

Zatím jsme měli pouze mítink o tom, jak to bude na kempu fungovat. Je výhoda, že mě vede on, tak zkušený trenér a bývalý výborný obránce. Musím si z toho vzít to nejlepší a poslouchat každé slovo. Jednou mě to může hodně posunout.

Počítáte s tím, že přicházíte pouze nasát atmosféru a pak tým opustíte?

Vážím si toho, že jsem pozvánku vůbec dostal. Co bude příští týden, jestli tady člověk ještě bude figurovat, to nevím. Teď mám šanci se ukázat a bude jenom na mě, jak se toho chopím. Nemá cenu se koukat dopředu.

U reprezentační dvacítky jste byl šéf, teď poslední v řadě. Jak jste na to připravený?

Je dobrý, že na začátku kempu je tu hodně mladých kluků, potkávali jsme se v extralize. Hodně kluků znám z Varů, z Komety nebo z mládežnických výběrů. Od těch starších se budu snažit vzít jen to nejlepší a přiučit se, co nejvíc to jde.

Váš táta pár příprav na MS také absolvoval. Jaká byla jeho reakce, když jste byl povolaný?

Řekl jsem mu to, pogratuloval mi a byl určitě šťastný. Ale v té době měl zrovna před čtvrtfinálovými zápasy s Třincem, takže měl jiné starosti.

Máte za sebou rok v extralize. Jste připravený na přechod z dvacítky do áčka?

Určitě to bude o level výš, člověk se tomu musí přizpůsobit, nechat tam všechno. Bude to nová zkušenosti pro všechny mladé kluky, ale těšíme se na to.

A co říkáte na to, kolik hráčů z Varů je v týmu? Jak reagoval karlovarský pokladník?

To nevím, to se musíte zeptat jeho. Žádné zápisné po mně zatím nechtěl. Ve Varech mi ale končí hostování a teď jsem byl v Brně, tak uvidíme, jestli mi zavolá, abych to tam přijel zaplatit. Ale je super, že jsme tady všichni z Varů, sedíme vedle sebe v kabině a je to vizitka, že s námi v sezoně dobře pracovali.

Jak snášíte tu zvláštní sezonu bez diváků, kdy teď navíc budete odstřižení od okolí v bublině?

Byla to zvláštní sezona, ale mělo to svoje plus, že se hrálo skoro obden, což mi osobně vyhovovalo. Že se hraje bez lidí? Je to rozdíl, ale buďme rádi, že můžeme aspoň hrát a nějakým stylem fungovat. Sezona byla dlouhá a už jsme si na to zvykli. Ale je pravda, že mi ta atmosféra připomíná časy, když jsem hrával za dorost a chodili na hokej jenom rodiče.