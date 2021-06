Zlato odepsaných. O nezvyklém konci zvláštního šampionátu

Lotyšský šampionát načali ještě bídněji než Češi. Třikrát prohráli, do čtvrtfinále je posunulo až zaváhání domácího výběru v posledním zápase základní skupiny. Přesto si v neděli večer Kanaďané nasadili bílé kšiltovky, na krk si pověsili zlaté medaile a na juchající roj pršely zlaté konfety.

Ve finále porazili Finy v prodloužení 3:2. „Bylo bláznivé, že jsme se dokázali do turnaje vrátit,“ líčil kanadský útočník Andrew Mangiapane. „Vlastně jsme byli outsidery a v zápasech jsme jen dokazovali, že se lidé mýlí.“

Právě forvard Calgary patřil mezi hlavní postavy kanadského vzkříšení. Zároveň bylo trochu zvláštní, že o světových šampionech rozhodovalo prodloužení tři na tři, která v dlouhodobých soutěžích určují pouze vlastníka extra bodu navíc. Byla to ale symbolická tečka za prazvláštní sezonou a šampionátem, kam se kvůli covidovým omezením nehnaly davy borců z NHL.

Connor Brown, který v neděli přihrál na zlatou trefu Nicku Paulovi, přicestoval do Rigy jako 35. nejproduktivnější Kanaďan základní části NHL. Do padesátky nejproduktivnějších krajanů se z lotyšského výběru vmáčkl už pouze útočník Max Comtois, který v neděli zase zařídil oba kanadské góly v základní hrací době. I to ilustruje, jak Kanada dominuje hokejové říší. I to, jak se její vyslanci umějí semknout a vzdorovat nesnázím.

Vlastně je docela možné, že ani jednoho šampiona z Rigy neuvidíte na únorové olympiádě v Pekingu, kam může Kanada poslat hned několik silnějších výběrů.

Asi byste nevybrali do finále moc rozdílnějších protivníků. Finové měli na soupisce jen dva hráče z NHL, zatímco Kanaďané hned jednadvacet, byť žádné hvězdy. Trenér Jalonen navíc záměrně vynechával v nominaci finalisty tamní soutěže, která vrcholila jen pár dní před startem MS. Už v přípravě držel tým pohromadě, kdežto Kanaďané si poprvé společně zatrénovali až v Rize. Nejspíš i nesehranost způsobila bídný kanadský start do turnaje.

„Ale ukázali jsme, že umíme hrát skvělý hokej,“ lebedil si kanadský kouč Gerard Gallant.

Ve finále jeho tým dvakrát smazal ztrátu bruslivých a soudržných Finů, které dělilo osm minut od druhého zlata v řadě. I v prodloužení byli Seveřané pohyblivější. Ovšem jedna jejich chyba a šikovnost Paula s Brownem rozhodla. Časomíra ukazovala 66:26.

A za rok se na šampionátu ve Finsku potká nová parta Kanaďanů, která bude obhajovat světový titul.