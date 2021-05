Kapitán Kovář? Kdo by o to nestál, ale jedu hlavně pro medaili, řekl

Stihl jste titul oslavit?

Nebylo to extra velké, ale za halou se po vítězství sešlo spontánně asi osm tisíc lidí. My byli na balkóně jedné restaurace nad nimi, takže daleko od nich, ale mělo to své kouzlo. Stihl jsem si i trochu odpočinout.

Bylo play off těžké? Byli jste největší adepti na titul.

Hodně těžké, roli favorita jsme si všichni uvědomovali. První kolo jsme hráli proti Bernu a to nás trochu vrátilo do reality, měli jsme s ním potíže.

Nebude problém přepnout na reprezentaci?

Ono kolikrát bývá lepší, když nevypadnete z tempa a rovnou do toho naskočíte. Já se těším.

Máte čtvrtý titul, ale medaile z reprezentace vám ještě chybějí, viďte?

Ono se to říká každý rok, ale já to zopakuju. Doufám, že letos už to vyjde, kvůli tomu na mistrovství jedu.

Vidíte sílu českého týmu?

Těžko soudit, jaká bude. Na posledním mistrovství jsme měli snad všechny hvězdy z NHL, teď přijeli spíš mladší kluci, ale určitě mají svoji kvalitu a my poskládáme dobrý tým, který bude hrát o medaili.

Líbila by se vám spolupráce s Dominikem Kubalíkem?

Opravdu nevím, jak to trenéři zamýšlejí, ale určitě je to jedna z možností. Asi se to nabízí.

Lákalo by vás mít céčko na dresu?

Nějak se na to nevážu, ale kdo by o to nestál?

Nebude bublina na mistrovství náročná?

Bude hodně záležet, jak turnaj začneme. Jindy by se člověk sebral a na dvě hodiny se šel projít do města, odpočinul si od lidí. To teď nebude možné, ale pro všechny to zase bude stejné.

Myslíte, že bude mistrovství jiné i na ledě? Třeba Kanada i Spojené státy berou dost mladé hráče.

Těžko říct, ale zájem z Ameriky asi nebude úplně velký. Já věřím, že my poskládáme dobrý mančaft. Budeme se snažit přivést dlouho očekávanou medaili.