Jsem připravený, chci hrát! Vránu zranění limituje, on ale nepanikaří

Jak se vám spalo po výhře 4:2 nad Švédy?

Máme velkou radost! Teď ale potřebujeme nabrat síly, připravit se na další zápasy s Velkou Británií, Dánskem a Slovenskem.

Řekl byste, že úspěch se Švédy byl zlomový?

Musím říct, že jsme za výhru strašně rádi. Vrátila se nám tvrdá práce, takhle jsme chtěli hrát. Být trpěliví, věřit v systém a v to, že góly padnou a že hokej umíme. Nevím, jestli to bylo zlomové, ale do dalších zápasů nám vítězství určitě pomůže.

Vy jste věřil za stavu 0:2 v obrat?

To je jasný! V hokeji není konec, dokud prostě není. Klíčové bylo nepanikařit.

Kvůli potížím s ramenem jste byl oficiálně třináctým útočníkem, ale nakonec jste odehrál celý zápas. Jak probíhala domluva?

Řekli jsme si, že budu na střídačce a uvidíme, jak se bude zápas odvíjet. Já byl připravený hrát, mám i nějaké věci proti bolesti. Je důležité, abychom tady byli všichni pro sebe.

V čem vás zranění limituje?

Trochu ve střelbě, v soubojích se může něco stát, ale zatím hraju. Lékařský tým mi strašně pomáhá, společně pracujeme, rehabilitujeme, mám od kluků velkou pomoc. Snažím se připravit. Víte, ono je strašně důležité nastavit správně hlavu. Furt věřit!

V první třetině jste možná diváky trochu vyděsil, odjížděl jste z ledu s bolestivou grimasou. Na co jste v tu chvíli myslel?

Hlavně jsem to chtěl na střídačce vydýchat, uklidnit hlavu. Natahoval jsem se pro puk a soupeř mě trefil, jak nejhůř mohl, přesně do toho místa. To nebylo příjemné.

Byl jste v pátek s týmem na tréninku?

Na ledě jsem chyběl. Dohodli jsme se s trenéry, že půjdu na kolo a udělám nějaké rehabilitační cviky, abych se udržel v kondici. Určitě ale chci v dalších zápasech nastoupit.

Zranil jste se až při mistrovství? Detroit by vás asi jinak nepustil, ne?

Mě rameno trápí už dva roky, dělám na něm dlouho, ale zrovna takové zranění se léčí těžko. Ocitl jsem se jednou ve změti těl a od té doby s ním mám trochu trápení. Ale chci říct, že jsem připravený nastoupit.

Přijel jste na šampionát bez smlouvy a teď hrajete s poraněným ramenem. Jakou máte motivaci?

Ta největší je samozřejmě obléknout národní dres, je to čest. Koukám na reprezentaci odmala. Pamatuju si zlatý hattrick, 2010... Jsou to krásné vzpomínky a obrovská motivace.

Porazili jste Švédy, ještě vás ale čekají tři důležité zápasy.

Nikdy nesmíte přestat věřit, musíte zachovávat chladnou hlavu. Vyhráli jsme důležitý zápas a teď myslíme jen na Velkou Británii. Budeme chtít soupeře přehrát.

Podívejte se na Vránův gól: