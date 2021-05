Z reprezentace vypadli tři hráči, dnes na Slovensko s jinou sestavou

Česko čeká dnes od 20 hodin odvetné utkání se Slovenskem. V tom čtvrtečním hokejisté sice vyhráli 2:0, ale výkonem nepřesvědčili.

„Padesát minut to od nás nebyl dobrý výkon, vůbec jsme nebyli spokojení s naší hrou, a to celoplošně - v obraně i v útoku. Dobrý výkon podal jedině brankář Will,“ přiznává Špaček s tím, že dnes národní tým nastoupí do utkání s řadou změn.

Jednak personálních, aby dostali příležitost i borci, jež naposledy nehráli, druhak ve složení jednotlivých formací.

Český výběr tedy nastoupí v tomto složení: Kváča - Šulák, Ščotka, Galvas, Jordán, Sklenička, Mašín, Šustr - Tomášek, Hanzl, Blümel - Lenc, Špaček, Stránský - Sekáč, Š. Stránský, Radil - H. Zohorna, Musil, Flek - Červený. Kapitánem bude Jordán, jeho asistenty Lenc a Hanzl.

„Musíme přidal na rychlosti a pohybu. Udělali jsme si ohledně čtvrtečního zápasu mítink a rozebrali nedostatky. Jediným plusem je, že jsme včera dokázali vyhrát. Slováci líp bruslili, vyhrávali osobní souboje a byli lepší. Věřím, že to tentokrát bude lepší,“ říká Špaček.

Reprezentační výběr po duelu se Slovenskem, který začíná ve 20 hodin, rozpustí hráče na dva dny do svých domovů. Další sraz bude v neděli večer, kdy se k týmu připojí posily z Finska. Od té doby všichni zůstanou pohromadě v jedné velké bublině až do startu světového šampionátu, který je naplánovaný na 21. května.

Ještě před ním čeká národní tým generálka v podobně Českých her. Ty se uskuteční v Praze příští týden.