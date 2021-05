Pešán: Slováci nás nezaskočili, jejich hra nám přesto dělala problémy

„Kvůli tomu, že jsme nedokázali získávat kotouč a byli všude o krok později. Cesta k vítězství byla složitá. Až od komerční pauzy ve třetí třetině jsme začali trošičku připomínat tým, kterým bychom chtěli být. Teprve tam jsme Slováky přehrávali.“

Nepřekvapili vás Slováci?

Nepřekvapili, protože jsme věděli, že přivezli mladý a bruslivý tým. Hráči z extraligy, kteří v něm byli, disponují velkou rychlostí. Na takhle malém hřišti jako v O2 areně je rychlost důležitým atributem. Věděli jsme, že nás čeká bruslivý soupeř, přesto se nám téměř dvě třetiny nepodařilo se s tím vyrovnat. Nakonec jsme však cestu našli.

Může za nevýrazný výkon, že stále zapracováváte nové a nové hráče?

To máte pravdu, ale například finalisti extraligy byli paradoxně naší nejlepší lajnou. Nebudeme se vymlouvat na neustále doplňování týmu, tak to mají všichni soupeři. Otázka je, jestli se spíš nepodepisuje na hráčích přes měsíc trvající příprava. Myslím, že toho mají za tu dobu plný zuby, teď trošku zvolníme, aby měli energii.

Řekl si Roman Will spolehlivým výkonem a další nulou o nominaci na mistrovství?

Řekl si o nominaci, říká si o ní každý den v tréninku jako spousta dalších hráčů. Rozhodně to není tak, že se Roman Will stal jedním z trojice brankářů, kteří pojedou na mistrovství světa. Ale odchytal velmi dobrý zápas a udělal výrazný krok k závěrečné nominaci.

Odvetu se Slovenskem hrajete už v pátek, počítáte, že se do hry zapojíte hráče, kteří seděli na tribuně?

Dám šanci dalším kromě Tomáše Zohorny, který dostal extra volno, aby drobný šrám vyléčil úplně. V brance nastoupí Kváča.

Jak se vám zamlouvá hra jednoho z nejproduktivnějších hráčů Matěje Blümela?

Matěj hraje svou hru a z ní zatím nezměnil ani píď, což je pro trenéra velmi dobrá zpráva. Je to čitelný, velmi mile mě překvapuje a zatím není rozhodně žádný důvod ho z týmu vyndavat.

Šampionát začne nejpozději v historii. jak zvládáte nekonečně dlouhou přípravnou fázi? Nebo je to naopak lepší, že máte na všechno víc času?

O realizačním týmu nebudu hovořit, to je naše povinnost. Pro hráče ale není lehké být tolik týdnů v podstatě v bublině a hledat každý den energii trénovat a poslouchat mítinky. Za mě má ta mince dvě strany. Jsem rád, že s hráči pracujeme a poznáváme je, na druhou stranu bylo vidět, jaký čerstvý vítr přinesli finalisté, kteří se k týmu připojili.