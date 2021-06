Ruské nářky: Proč je prodloužení i první místo prokleté? Vyhrajeme vůbec?

Kanaďané obra v brance sborné poslali na dovolenou po nádherné akci v prodloužení, která jim přihrála vítězství 2:1 a postup do semifinále. Byl to šok pro Rusy i veřejnost, která očekávala jen málo od zámořského mužstva, které bylo po otřesném začátku šampionátu jen kousek od celonárodní blamáže.

Bek Stecher obalamutil Rusy v prodloužení dvěma nádhernými kličkami a ještě naservíroval puk do pozice, kdy byla brána zcela volná a ani Bobrovskij, patřící do nejlepší trojice brankářů na světě, nemohl na kotouč dosáhnout.

IIHF @IIHFHockey THEY DID IT!!! Canada wins in overtime!! Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! @HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames https://t.co/xeIcJBUTzV oblíbit odpovědět

„Jediný gól... Dali jsme jen jediný gól,“ hlesl po čtvrtfinále kapitán Ruska Anton Slepyšev na tiskové konferenci.

„Hlavně, že jsme před zápasem mluvili o aktivní, rychlé a agresivní hře. Chvílemi to fungovalo, ale důležité bylo, že soupeř hrál hodně defenzivně a skoro bez chyb,“ lamentoval kouč Valerij Bragin.

„Měli jsme hrát ofenzivněji a jít víc do branky. Měli jsme v Rize velké plány, přemýšleli jsme jen nad vítězstvím, měli jsme dobrý tým a teď jsme zjistili, že to nestačí. Je to zklamání,“ dodal Slepyšev.

Zklamání to bylo pro celý národ.

Už zase.

V ten moment se jen ukázalo, že Rusové dlouhodobě nezvládají vypjatá nastavení vyřazovacích zápasů, ať už je sestava nabitá hráči jakkoliv. Od roku 1992, kdy bylo play off zavedené, hráli jedenkrát prodloužení a vyhráli jen jediné!

To v roce 2008 v Québecu, kdy Ilja Kovalčuk ve finále opařil kanadské publikum a zařídil pro vlast zlaté medaile na úkor domácího národního týmu. Ale také to byl jediný úspěch v prodloužení proti Kanadě od sezony 1996. Zbylé tři dosavadní střety se zámořskou velmocí Rusové nezvládli.

Rusko sice sbírá medaile, ale na osmadvacáté zlato do sbírky čeká od roku 2014 a tamní média už se ptají, jestli sborná nezapomněla vyhrávat.

„Sedm let sborná ani mládež nezískala zlaté medaile. Olympijské hry ve Vancouveru nebo finále mistrovství světa 2015 úplně zmrazily náš hokej. Byl to jasný důkaz, že nejsme jedničkou na světě,“ píše reportér Sport-Express Pavel Klimovickij. „Hráči i trenéři mají možnost se změnit. Ne proto, že je tu světová konkurence. Ale proto, abychom se inspirovali a nepohřbili náš hokej.“

Server Sport-Express si mimo jiné udělal malé statistické okénko do historie a nastavil Rusům také jasný obrázek o tom, jak to dopadá, když jejich mužstvo vyhrává skupinové fáze. Poměrně překvapivě zazlívá hokejistům, že kdykoliv pro sebe získali první místo, jen devětkrát ze třinácti případů prošli do semifinále.

Co by za to dal současný český tým, který už devět let čeká na medaili, obvykle poslední roky končívá ve čtvrtfinále a po čtvrtku ví, že se jeho strádání ještě minimálně o rok protáhne na celou dekádu.

To Kanaďané dali Rusům zase na frak. Navíc v béčkové sestavě! Velká východní země to momentálně nese velmi špatně. Navíc už je od roku 2017 neporazila. „Nemohli jsme prostě prolomit jejich obranu a pak jsme v prodloužení dovolili takový gól. Ale znáte to. Kanada je Kanada, nikdy nepřiveze špatný tým,“ uzavřel Bragin.