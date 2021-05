Pešán: Nechci mladé hráče grilovat, ale musí se naučit být lídry a vítězit

Po dvou třetinách jste s Dány prohrávali a byli kousek od vyřazení. Proč?

Věděli jsme, že Dánové extrémně brání. Nemají špatný tým, ale jejich hokej je postavený na totální defenzivě a je těžké se proti nim prosadit. Co čert nechtěl, tak jsme hned v úvodu udělali další z řady absolutně nesmyslných faulů, které tu předvádíme dokola. Málem nás to potrestalo. Bušili jsme do zavřené konzervy, naštěstí jsme to prorvali.

Hráčům chyběl pohyb, jiskra, moment překvapení. Bylo to tlakem z toho, že mohou zapsat do historie jako první český tým, který nepostoupil do čtvrtfinále?

Tlak jsem viděl u všech hráčů, ale nikdo nesložil zbraně. Přesto cítím, že tým má na víc. Jsou kluci, kteří hrajou, kteří hrajou skvělý hokej, jsou to vítězové. Pak jsou mladší hráči, kteří se musí naučit být vítězi. Být vítězem znamená zablokovat střelu, jít brzo střídat, zkrátka drobnosti, které fanouškovi mohou uniknout, ale jsou nesmírně důležité. Bez toho se z hráčů lídři nestanou.

Týká se to všech mladých hráčů?

Nechci někoho grilovat. Spíš jsem to myslel tak, že stát se lídrem neznamená pouze střílet branky a být efektní a efektivní, ale také být černý dělník v situacích, kdy tým potřebuje vyhrát. To se spousta kluků musí učit. Takovým pozitivním příkladem jim je Honza Kovář, který blokuje střely, vyhazuje kotouče, mluví, křičí... Je to neskutečný lídr. Doufám, že to mladí vidí. Musí se to učit.

Čtvrtfinále má být pro Česko formalita, ale není. Proč?

Máte naprostou pravdu, na druhou stranu se podívejte na další zápasy a výsledky jiných favoritů. Letošní mistrovství je opravdu bláznivé a každý se do posledních chvil třese o postup. Nejsme jediní.

Musel jste na mužstvo ve druhé přestávce zvýšit hlas? Už šlo to tuhého...

Po dvou třetinách jsem byl už v klidu, ale o první přestávce rozhodně ne. Tam bylo potřeba si některé věci důrazně vysvětlit. Před třetí třetinou jsem viděl, že bych křičením zbytečně přilíval olej do ohně, a to by nervozitu ještě zvýšilo. Raději jsme proto zkusili udělat změny ve formacích a zklidnit se.

Dominik Kubalík říkal, že si tým šel v první třetině zase jen zahrát. Čím to je?

Nedokážu si to vysvětlit. Chtěli jsme jít od začátku do zápasu aktivně, bohužel nás zastavilo nesmyslné vyloučení, to se opakuje, a v oslabení jsme inkasovali. Ten gól nám vzal vítr z plachet, přitom jsme se na takovou situaci velmi detailně připravovali. S týmem to zamávalo. Zkoušeli jsme najít cestu, jak soupeře překonat, našli jsme ji až ve třetí třetině. Budu se opakovat: velký vliv na to měl ten faul, spousta kluků si musí uvědomit, jak malá věc může vyřadit tým z mistrovství. Rozhoduje každý centimetr.

Znepokojuje vás, že jste nebyli na turnaji schopní zahrát celý zápas na sto procent?

Vemte to z druhé strany - přesto jsme velmi vážně ve hře o postup ze skupiny.

Postup si možná budete muset vybojovat v posledním utkání se Slováky. Čekáte lepší výkon?

Nechci něco zakřiknout, ale zápas by pro nás mohl být přijatelnější než s Dánskem, které s velkými chlapy brání kolem brány, na modré a červené čáře. Hokej na hraně juda nám nesedí. Slováci hrají agresivní ofenzivní hokej, to nám sedí, mohl by to být dobrý zápas.

Oznámkujte výkon hokejistů proti Dánsku jako ve škole od jedničky do pětky

Říkal jste, že jste šťastný, ale vyčerpaný - o kolik jste zestárl?

Hokej přináší bláznivé situace a zápasy, člověk to prožívá na střídačce téměř stejně v první lize, extralize nebo play off. Tady máte ale v zádech celý národ. Bylo to šílené, zestárlo celé mužstvo i realizační tým.

Složitost rozhodování při nájezdech - všichni dali.

Sám tušíte, že to jsou rozhodnutí fatální, hnutí mysli. Buď máte šťastnou ruku, nebo ne. také jsem mohl zápas se změnou gólmana zkazit. Děkuju, že Roman do brány šel a že jsme měli šťastnou ruku na střelce. Pátý střelec byl Zadina. Pár jmen v hlavě máme, ale rozhodla informace od Orcta, že brankář soupeře se musí rozhýbat, a proto jsme zvolili hráče, kteří dokáží s brankářem zamanipulovat. S naznačením.