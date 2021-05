Nervozita? Se Švédy hrajeme o všechno a já se těším, říká Kubalík

Měli jste pohovory, rozbory a velkou diskuzi. Vytýkali jste si mezi sebou věci otevřeně?

Byla to taková směsice všeho. Nerad bych vytahoval, detaily patří jen mezi nás. Zkrátka jsme měli poradu a řeki si, co a jak. Hlavně jsme si odpočinuli a odreagovali se na týmové večeři, kde jsme probírali i jiné věci než hokej. Věřím, že nám to pomůže.

Jaká je nálada v týmu po třech nepřesvědčivých výkonech?

Nálada je dobrá. Proti Bělorusku už v naší hře byly určité věci pozitivní, byť to pořád nebyl obraz hry, kterou chceme předvádět. Ale to jsme si řekli na poradě, koukali jsme, co děláme špatně a od čeho bychom se měli odrazit.

Pokládáte si otázku, proč na Českých hrách mančaft šlapal, a teď ne?

Je to hodně o detailech, o kterých se tu furt bavíme. Málo chodíme do předbrankového prostoru, z čehož vznikají šance a chaos v pásmu soupeře. Proti Bělorusům se to trošku zlepšilo, ale pořád to není ono. To nejlepší jsme zatím neukázali. Musíme hrát pospolu, pomáhat jeden druhému a ve čtvrtek to prostě musíme zvládnout.

Jak moc turnaj ovlivnil zápas s Ruskem a inkasovaný gól 19 vteřin před koncem? Mělo to vliv na hlavu?

Nějaký vliv to mít mohlo, ale řekli jsme si, že to hodíme co nejrychleji za hlavu. Prostě se to stalo. Samozřejmě by bylo hezčí, kdybychom vyhráli, ale nestalo se. Věřím, že nás výhra v prodloužení s Běloruskem nakopne.

Ostatní hráči z NHL říkali, že je těžké zapadnout do systému. Vnímáte to podobně?

Nemyslím si, že bych měl problém se systémem. Spíš mám problém s hřištěm, které je na mistrovství větší. Kolikrát mi někde chybí krok nebo jsem zbytečně roztahaný. Už v posledním zápase to bylo lepší a věřím, že to bude lepší každým dnem.

Stále jste zůstal ve dvojici s Janem Kovářem. Jak vnímáte souhru?

Myslím, že funguje. Oba jsme měli očekávání, že to půjde od začátku, odehráli jsme spolu spoustu zápasů, ale v prvním utkání to nebylo ono. Ale zlepšujeme se, navykáme si na svůj hokej. Chtěli jsme z naší souhry vytěžit víc, ale dokážeme si vyhovět.



Jak moc vás vyděsila výhra Švédska 7:0 nad Švýcarskem?

Ono je na mistrovství spoustu výsledků, které by člověk netipoval.

Asi si nemusíme říkat, že je ten zápas strašně důležitý.

Je to velmi důležitý zápas, všichni to víme, podle toho k tomu přistupujeme. Musíme ho zvládnout a odehrát ho nejlíp. Výkon se musí stupňovat. Věřím, že tým máme výborný a že to ukážeme.