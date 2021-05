Být mezi Lafrenierem a Kakkem nejstarší? Fakt zvláštní, říká 21letý „matador“ Chytil

„Let byl trochu prázdnější, seděli jsme s přítelkyní od sebe trochu dál. Nic nebylo jako před covidem,“ vyprávěl Chytil po náročné sezoně.

Na kemp národního týmu přijel po dvou letech už jako vyzrálejší hráč s chutí po úspěchu. Aby ne, když si během sezony vyzkoušel i roli tahouna a také mentora dvou mladších spoluhráčů z formace, Kanaďana Alexise Lafreniera a Fina Kaapa Kakka. I díky společné bezvadné souhře nasbíral ve zkrácené sezoně solidních 22 bodů a takřka překonal svá dosavadní maxima z jindy kompletních sezon.



Teď jste v Praze, ale jaká panovala atmosféra v Rangers?

Od začátku sezony jsme směřovali k play off. Máme výborný tým. Sice jeden z nejmladších v NHL, ale bohužel se nám nepovedlo postoupit. Pět zápasů před koncem nám ta šance utekla. Rozhodovala dvě utkání s Islanders, kteří nás přehráli.



Byla sezona komplikovaná i tím, jak se neustále točili stejní soupeři?

Pořád je to ale pro všechny stejný program zavedený ve všech divizích. Je zvláštní hrát osmkrát proti sedmi týmům, ke konci sezony už bývaly vyhrocené souboje.

Byli pro vás Islanders nejméně příjemným soupeřem?

Troufl bych si říct, že zrovna naše divize byla asi nejtěžší v celé NHL. Alespoň jsme měli tu výhodu, že jsem měli všechny soupeře poblíž a nemuselo se nikam létat. Do New Jersey a na stadion Islanders jsme jezdívali autobusem. Jak jsme si s ostatními kluby blízko, každý zápas je vlastně náročné derby. Čím víc se blížilo play off, tím fyzičtější hokej se hrál. Vždycky jsme absolvovali nejméně dva zápasy za sebou se stejným týmem, potom už se tam tvořily potyčky. Všichni jste viděli, co se to tam odehrávalo ke konci sezony.

Myslíte určitě rivalitu s Washingtonem, kde se to zvrhlo až v šest bitek na začátku zápasu...

Každý si může udělat obrázek o tom, jak ta šarvátka vznikla a jak to probíhalo. Nechci se o tom moc dopodrobna bavit.

Jste rád, že jste se v té vypjaté situaci sám k ničemu nepřipletl?

Někdo ten zápas dohrát musel. (smích) Kdybychom byli všichni na trestné lavici, ani nevím, jestli bychom utkání dohráli. Já jsem chtěl hrát v tu chvíli jen hokej. Ale to ostatní jste viděl.

Apelovali trenéři na klíčové hráče, aby byli v klidu a nemotali se kolem té rozjitřené situace?

Nějak to vyplynulo, ale na ničem jsme se s koučem nedomlouvali.

Po této události v klubu skončil prezident John Davidson a generální manažer Jeff Gorton. Teď skončil i trenér. Překvapilo vás jejich odvolání?

V Rangers se patrně rozhodli, že je čas na změnu.

Vy jste zažil už během sezony jednu příjemnou, když k vám postavili jedničku posledního draftu Lafreniera a někdejší dvojku Kakka. Jací to jsou hokejisté i lidé?

Jsou to skvělí hráči, co mají budoucnost před sebou. Oba dva jsou velmi chytří, nesmírně šikovní na puku.

A vy jste byl mezi nimi nejstarší...

Bylo zvláštní být v té formaci v 21 letech nejstarší, to jo. Ale sedli jsme si. Odehráli jsme spolu výborné zápasy.

Po sezoně vám v Rangers skončila smlouva. Napomůže třeba vydařené mistrovství světa k ještě lepšímu kontraktu?

S tím jsem na národní tým vůbec nepřijel. Zajímá mě jen to, abychom v Rize něco vyhráli.



Pod koučem reprezentace Filipem Pešánem jste hrál už na dvacítkách. Věděl jste dopředu, do čeho jdete?

Hlavní roli hraje, že jsem rád za každý hokej, který můžu hrát. A hlavně že si můžu zahrát za reprezentaci. Hrát za český národ je čest a rád bych pro něj vybojoval nějaký úspěch. Proto jsem přijel.