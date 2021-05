Zadiny si cení Detroit i slavný Yzerman. Nejedu na MS vymetat památky

Po lehce schizofrenické sezoně se však dlouho nerozmýšlel, jak naloží s pozvánkou na vrchol reprezentační sezony. „Neváhal jsem ani vteřinu,“ říká.



Podobně jako u Red Wings by měl mít velké penzum času na ledě a zastávat klíčovou roli. Musí. Vyzrál totiž v hráče konečně naplňujícího velká očekávání. Poprvé bude mít příležitost ukázat to ve čtvrtek večer proti Švédsku (online reportáž od 20 hodin).



„Sami trenéři Detroitu mi říkali, že jsem udělal velký krok dopředu. I manažer Steve Yzerman mě pochválil za dobrou hru,“ líčil po příletu do Prahy na online setkání s novináři.

Neodradil vás od cesty na MS ani fakt, že půjdete z jedné bubliny do druhé?

To vůbec. Nejedu do Rigy, abych tam vymetal nebo koukal po památkách. Ale pokud se bavíte o fanoušcích, je velká škoda, že tam nebudou. Hnali by nás dopředu a měli bychom na zápasech pěknou atmosféru.



Jaké jsou tedy finální dojmy z klubové sezony?

Hráli jsme hodně proti stejným týmům, mám za sebou i těžký rok v Detroitu. Věřím, že jsem se jako hráč posunul. Cítím se dobře, ale asi nejdůležitější sezona bude ta příští a na ni se chci pořádně připravit.

Nebylo trochu náročné na hlavu potkávat neustále stejné soupeře?

Pořád se na nás točili a je pravda, že jsme s mužstvy z naší divize hráli osmkrát. Už jsme potom věděli, kdo co dělá a jakou má soupeř taktiku. Po psychické stránce bylo složitější připravit se na zápas. Popravdě to bylo těžší než play off.

V čem jste zaznamenal největší pokroky?

Rozhodně ve hře s pukem i bez něj. Věděl jsem už daleko lépe, v jakých pozicích mám být. A jak být sebejistý, nebezpečný a vytvářet šance pro sebe i spoluhráče.

Jaký bude přechod na širší evropský led?

Bude to hodně o bruslení, větším zapojování nohou a dýchání. Na vymýšlení akcí bude trochu víc času.

Cítíte po náročném programu v NHL vůbec nějakou únavu?

Určitě jo. Našly se chvíle, kdy byl celý tým unavený a nehráli jsme dobře. Zasáhl nás i koronavirus. Jakmile byl někdo nakažený, okamžitě se zastavily zápasy a mužstvo muselo do karantény. Když přišlo kratší volno, semkli jsme se, odpočinuli a hráli týmově. Pro hlavu to byla vyčerpávající sezona.

Potěšilo vás alespoň, že na utkání už ke konci mohli fanoušci?

I těch pár lidí na zimáku udělá hodně. Je pořád lepší, když na vás někdo kouká, než hrát před prázdnou halou. Třeba v Třinci byla během finále jejich přítomnost také znát a muselo to být příjemné.

Jak jste vůbec stíhal na dálku sledovat tažení Třince a vašeho táty Marka k titulu v extralize?

Koukal jsem na každý finálový zápas. Nestihl jsem jen pár utkání předtím, ale jinak jsem to sledoval a fandil. Prožíval jsem to s nimi.

Cítíte se být taky trochu ligovým mistrem?

Pár zápasů jsem tam odehrál, takže na titulu mini podíl mám. Je to super. Hlavně že vyhráli, předváděli dobrý hokej. Na dálku klukům ještě jednou gratuluju.

Chystá vám Třinec taky medaili?

Bylo by to super. Táta mi říkal, že by se měla dodělávat pro nás kluky, kteří jsme tam na začátku sezony hráli. Uvidíme, třeba postnu na sociální sítě i nějakou fotku s medailí.

Cítil jste v Detroitu obrovské zklamání, že se zase opakoval příběh se sezonou bez play off?

Pochopitelně nás štve, že už máme několikátý rok bez play off za sebou. Na druhou stranu jsme udělali velký pokrok ve hře. Nebyli jsme úplně poslední, stoupáme a děláme krůčky dopředu. Můžeme se už přiblížit k týmům, co mívají jisté play off skoro každou sezonu. Bylo to vidět proti Tampě i Carolině. Měli jsme to s nimi nerozhodně na zápasy. Občas nám to ještě ujede, vybouchneme a hodně prohrajeme. To už je prostě hokej a Red Wings jsou pořád v přestavbě.

Filip Hronek vyhrál klubové bodování. Jak se cítí útočníci, když je převálcuje obránce?

Přihlížím k faktu, že to byla těžší sezona. Nedařilo se nám ofenzivně. Filip hraje skoro půl zápasu a já jsem i za něj rád, že má takové body jako teď. (pozn.: Hronek získal 26 bodů)



K vám přišel ještě Jakub Vrána a Richard Pánik. Mluví se o dalších posilách. Cítíte, že i na vás bude příští rok větší tlak?

Budou chodit noví hráči, ale to je proces. Ale tlak býval i na jiné hráče tažené v prvním kole - Larkina i Manthu. Bude důležité, jak se s nároky každý vypořádá. A pokud je nezvládne, jsou tam i další možnosti. Třeba jako odeslání na farmu. Záležet bude na každém hráči, jak dobře se připraví.



Teď jste v národním týmu pod koučem Pešánem, který vás vedl ještě ve dvacítkách. Hrála jeho osoba nějakou roli ve vašem zájmu přijet na MS?

Samozřejmě, ale národní tým se i tak neodmítá. Byl jsem moc rád, že reprezentaci trénuje. Vzpomínám si na Buffalo, kde se mi nadstandardně dařilo a já bych byl moc rád, kdybychom si to přenesli sem.