Hokejoví mistři na mistrovství. Nahrává jim i covid a posunutý start turnaje

Koronavirus napáchal v hokejové říši nespočet nepříjemností, posunutý start turnaje v Lotyšsku a včasný konec extraligy paradoxně napomáhá k závěrečné nominaci jejím finalistům.

„Letos je pauza větší. Hráči si mohou odpočinout a nabrat hlavně mentální síly,“ uvažuje další někdejší reprezentační trenér Vladimír Vůjtek.



Jedná se o covidovou změnu proti minulosti, kdy se neprodleně po extraligové korunovaci hlásili reprezentanti u národního týmu. Doráželi zmordovaní, psychicky vyšťavení, nevyspalí po oslavách. Čas na zkoušení? Žádný. Reprezentační trenéři museli doufat, že se jim risk nevymstí.

A teď? Po titulu si oddechli, přesto je už současný reprezentační kouč Filip Pešán přes týden drží v řádném zápřahu. Nasadil je i do dvou příprav proti Slovensku, po nichž Pešán třeba o třinecko-libereckém útoku Stránský – Špaček – Lenc prohlásil: „Významně si říkají o nominaci.“

Kromě nich v pondělí dopoledne v Praze zahájí poslední, sedmý přípravný týden před odletem do Lotyšska i brankář Kváča, bek Vitásek a sourozenci Musilovi – liberecký útočník Adam a třinecký zadák David. A ani jejich naděje nejsou nicotné, což naznačuje i Pešán. „U hráčů, kteří v kempu trénují dlouho, vidím určitou psychickou únavu. Naopak ti, kteří hráli až do konce sezony extraligu, berou reprezentaci jako refresh, mají chuť a cítí se fit.“

Pešán i díky tomu může poskládat nebývalou a zároveň zajímavou řádku ligových šampionů. Jejich forma dodává optimismus.



Omsku vychytal titul v Kontinentální lize Šimon Hrubec. Pešán si ho na roli možné jedničky proklepne na Českých hrách, kde reprezentaci od středy postupně prověří Finové, Švédové a Rusové. Součástí vítězné party ze Sibiře byl i útočník Jiří Sekáč, který si už zahrál páteční přípravu proti Slovákům.

Zhruba tou dobou ve Švýcarsku končila sezonu Janu Kovářovi, kterou zvládl famózně. Zug vyhrál základní část i play off. A český centr pokaždé ovládl bodování. „Nenechám ho týden slavit. Budu tlačit, aby se k týmu připojil co nejdřív,“ plánuje reprezentační trenér.

Ve finále finské ligy ještě válčí bek Lukáš Klok z Lukko Rauma, po šichtě může mít v pondělí.„Očekávám, že nás doplní. Je to poslední hráč z Evropy,“ kývne Pešán.

„Na něco se připravujete, ale pořád se to může tři dny před turnajem zbourat,“ upozorňuje Vůjtek. Nominaci zásadně promíchá přílet hokejistů ze zámoří. Pešánův tým počítá až s devítkou posil z NHL. Nejsou to mistři, ale borci, jejichž týmy nepostoupily do play off.

České naděje zaručeně zvýší. Šampionát startuje za 11 dní.