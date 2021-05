Blümel i Šustr na soupisce. Chytat proti Švýcarům bude znovu Hrubec

„My mu věříme,“ řekl Špaček.



Zbylou sestavu na Švýcary prozradit nechtěl, ale změn by mělo být hned několik: „Blümel i Šustr doskočí do sestavy. Taky Klok i celý útok Lenc, Špaček a Stránský. Je důležité rozložit síly, Švýcaři nemají špatné mužstvo, vždy se s nimi bijeme do poslední chvíle a kluci budou odpočinutí. Věřím, že náš krok zúročíme.“

Česká reprezentace nastoupí večer k druhému utkání na mistrovství světa, úvodní duel s Ruskem prohrála kvůli vlastním hrubkám 3:4. Poslední gól dostala 19 sekund před koncem třetí třetiny po chybném Moravčíkově vyhození puku. Rusové lob zachytili a vyrazili do rychlého útoku v době, kdy celá česká lajna střídala.

„Přitom oni už hrát nechtěli a my měli puk jasně pod kontrolou, všichni by byli spokojení s bodem. Byla to zbytečná ztráta. Místo toho, abychom v klidu dohráli, se na nás po špatném nahození navalili,“ zhodnotil rozhodující moment Špaček.



Podle něj čeští hokejisté proti Rusku nehráli, co chtěli a co nacvičovali. Dali soupeři příliš prostoru a nechali je hrát. Roli v tom hrálo i širší hřiště, na které národní tým z Českých her nebyl zvyklý.

„Asi nejhorší zápas, co jsme zatím odehráli,“ řekl Špaček. „Přejít na velké kluziště byl velký problém, viděli jsme mnoho nepřesností, přidržovali jsme puky, což asi způsobilo to, že jsme měli víc času, a tak jsme hledali nahrávky na patnáct až dvacet metrů. To bylo špatně. Rusům to s jejich technikou a bruslením vyhovovalo.“

Připravujeme podrobnosti